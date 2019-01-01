Кардиологи назвали главные отличия гипертонического криза и инфаркта

При появлении тех или иных симптомов медики рекомендуют немедленно вызывать «скорую помощь».Очень часто в практике у кардиологов встречаются случаи, когда их пациенты усложняли ситуацию, перепутав симптомы гипертонического криза с инфарктом. Все дело в том, что большинство людей чересчур самоуверенны и пытаются справиться с разными недугами, не обращаясь за медицинской помощью. Но в случае с болью в сердце, онемением конечностей, чрезмерной потливостью и другими неприятными ощущениями медлить нельзя, так как это вполне могут быть следующие заболевания: инфаркт, инсульт и гипертонический криз.Главным отличием инфаркта от гипертонического криза медики называют тот факт, что у человека очень сильно и долго болит в области за грудной клеткой. Причем, этот болевой синдром может отражаться и в шее, в руках, в челюсти и под лопатками. Если описывать боль при гипертоническом кризе, то ее можно назвать умеренной и терпимой. Локализуется она, в основном, с левой стороны в области сердца.Кардиологи отмечают, что их потенциальные пациенты по какой-то причине чаще умалчивают о своих ощущениях и обращаются к медикам в случае острой необходимости, когда сил терпеть боль уже нет. Также, они в который раз предупреждают, что инфаркт миокарда и гипертонический криз при отсутствии должного лечения могут привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу, так что в такой ситуации шутки плохи.Еще одним характерным признаком инфаркта врачи считают чрезмерную потливость, но пот должен быть холодным, а его текстура — липкая. Если же у человека появилась боль в грудной клетке, а липкого холодного пота не наблюдается, то скорее всего у него гипертонический криз. Но как бы там не было, обязательно нужно вызвать «скорую помощь», медики сразу же определят причину разнообразных симптомов, установят диагноз и направят на лечение, если потребуется — госпитализируют в больницу.Сильная одышка тоже может свидетельствовать об инфаркте, а не о гипертоническом кризе. В момент приступа человеку сложно дышать, появляется ощущение нехватки воздуха, он старается вдыхать воздух чаще, но у него это плохо получается. Такие симптомы более характерны для инфаркта.Нередко при инфаркте больные теряют сознание, а вот гипертонический криз сопровождается повышением артериального давления.