Эти продукты особенно полезны для мужского здоровья

ТОП 10 продуктов, которые улучшат мужскую силуКрепкое мужское здоровье зависит от многих факторов: это и активный образ жизни, и гармония с окружающим миром, и отказ от вредных привычек, и счастливый брак, и успешная карьера. И — питание!1. Постное мясо. Песни кусочки говядины — очень полезный для мужчин продукт. Во-первых, они содержат много белка, но в то же время в них не намного больше жира чем в курятине, а во-вторых, в составе этого продукта является лейцин кислоты и аминокислоты, необходимые для мышц, пишет vseoede.2. Вишня. Оказывается, в состав кислой вишни входят особые антиоксиданты, которые помогают сократить окислительные повреждения мышц и увеличить их работоспособность. К тому же вишня защищает иммунитет, что совсем неплохо, согласитесь!3. Шоколад. Вопреки распространенному мнению, шоколад — это не только лакомство для женщин. Потребление шоколада (особенно черного) нормализует кровообращение и уменьшает уровень холестерина в организме. Это благоприятно сказывается на половой функции, поскольку проблемы в этой области у мужчин вызывает именно плохая циркуляция крови.4. Устрицы. В этом морепродукты содержится цинк — минерал, жизненно необходимый для сердца, мышц и репродуктивной системы. Брак цинка отражается на качестве спермы и ведет к половой дисфункции. К счастью, найти его можно не только в устрицах, но и индейке, курице, орехах и бобовых.5. Авокадо. Это, пожалуй, самый жирный из овощей, но жиры полезны и необходимы. Мононасыщенных жиры, содержащиеся в этом продукте, способны значительно снизить уровень холестерина. Они хорошо влияют и на внешний вид (кожу, волосы, ногти).6. Жирные сорта рыбы. Если вы ищете альтернативные источники полезных жиров, стоит обратить внимание на рыбу типа сельди, сардин, лосося. У них есть такие жирные кислоты, как Омега-3, которые нормализуют работу сердца. Достаточно включить такую ??рыбу в рацион дважды в неделю, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.7. Имбирь. Очень популярный в азиатской кухни корень имбиря становится и нашим постоянным продуктом. Он обладает сильным противовоспалительным действием и должен обязательно присутствовать в рационе мужчин, которые занимаются спортом.8. Молоко и йогурт. Еще один источник лейциновой кислоты и аминокислот. Сюда же можно отнести греческий йогурт, больше похожий на жирные сливки. Это источник белка, калия и так называемых лактобактерий, необходимых для здоровья желудочно-кишечного тракта.9. Бананы. В бананах содержится очень много калия. При недостатке калия развивается гипокалиемия, возникают нарушения работы сердечной и скелетных мышц. Длительный дефицит калия может быть причиной острой невралгии.10. Фисташки. Стоит отметить, что фисташки с пивом не имеются в виду ???? Мужчинам необходим белок, клетчатка, цинк — все это содержится в зеленых орехах. Ими удобно перекусывать, и к тому же фисташки хорошо утоляют голод.