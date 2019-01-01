В чем опасность препаратов для похудения

Похудение – задача не из простых.Выпить чаю и похудеть – мечта каждой женщины, желающей привести свою фигуру в порядок.Но чудес, увы, не бывает, и волшебные напитки и таблетки для похудения часто в лучшем случае не работают. Все еще сомневаетесь? У нас есть 10 весомых причин, которые убедят вас не покупать эти средства.Чай не сжигает жирыНи в таблетках, и в чае нет веществ, которые способны сжигать жиры и калории. Поэтому принимая подобные препараты заветное желание похудеть не исполниться никогда.Провоцируют расстройствоВсе подобные средства работают по принципу слабительного – ускоряют выведение из организма остатков пищи. Поэтому выпив чашечку чая или таблетку, на ближайшие пару часов не назначайте никаких встреч – вам придется задержаться дома в виду сильного расстройства желудка.Приводят к обезвоживаниюВ состав таблеток и чая для похудения входят мочегонные компоненты, которые способствуют выведению жидкости из организма. За счет этого весы и показывают минуc пару килограммов. Излишняя потеря жидкости приводит к обезвоживанию и нарушению обмена веществ.Провоцируют авитаминозВместе с жидкостью из организма вымываются все необходимые для его нормального функционирования витамины, минералы и микроэлементы. В результате вы вскоре ощутите слабость и головокружение, заметите шелушение кожи? выпадение волос и другие признаки авитаминоза.Вызывают привыканиеЗа счет сильных послабляющих и мочегонных компонентов чай и таблетки для похудения приведут к постоянному нарушению пищеварения и мочеиспускания. Мышцы, обеспечивающие перистальтику кишечника и сокращения мочевого пузыря, из-за постоянной стимуляции из-вне, перестанут выполнять свою функцию.Позволяют «расслабиться»Заметив, что чай выводит из организма ненужные остатки пищи, многие решаются позволить себе лишнего в питании – порцию побольше, частят с десертами и т.д. Вскоре выяснится, что похудеть средство таки не помогает, а лишние калории уже сделали свое дело.Не меняют привычекЧтобы сбросить вес и больше его не набирать, нужно пересмотреть свои привычки в питании и ежедневных нагрузках. В частности, нужно трижды в неделю заниматься спортом, питаться здоровой пищей, исключив и рациона все жирное, сладкое и мучное. Чай не способен привить эти привычки, поэтому прием такого препарата оказывает разве что эффект плацебо.Не снижают аппетитНесмотря на убеждения, всевозможные средства в виде таблеток и чаев не снижают аппетит. В них совершенно нет веществ, которые способны воздействовать на мозговые центры, подающие сигнал о голоде. Поэтому даже во время приема препаратов вам все равно придется следить за объемом и количеством порций и ограничивать себя в питании.Провоцируют быстрый набор весаПоскольку средства для похудения способствуют выведению из желудка пищи «транзитом», организм недополучает необходимых ему полезных веществ. Кроме того, чувство голода возникает гораздо раньше, чем это было бы без чаев и таблеток. Поэтому в результате вес не теряется, а наоборот – увеличивается.Ухудшают работу почекВ состав чаев и таблеток входит целый ряд трав, обладающих мочегонным и слабительным эффектом. По отдельности они полезны (если не принимать долго), а в сочетании перегружают почки, от чего вскоре те дадут сбои в работе.