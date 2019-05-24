Как избавиться от заложенности носа: простые советы

С наступлением холодов заложенность носа часто становиться проблемой для многих.Вот 8 простых способов избавиться от нее.1. ДушПрием горячего душа поможет уменьшить заложенность носа. Его пар усиливает дренаж слизи и облегчает дыхание. Конечно, эффект не является долгосрочным, однако дарит временное облегчение.2. Солевой аэрозольСолевой спрей поможет устранить воспаление тканей в носу и уменьшить заложенность. Солевые спреи можно купить в аптеке или приготовить дома из соли и воды. При этом простые солевые спреи, как правило, безопасны для здоровья, так как не содержат химических веществ, и могут быть использованы во время беременности.3. Промывание пазухНа рынке существуют различные устройства для очистки придаточных пазух носа. Можно также использовать физиологический раствор, чтобы вымыть слизь из каждой ноздри. Также для этих целей подойдут дистиллированная или охлажденная кипяченая вода.4. Теплый компрессТеплый компресс может уменьшить отек слизистой оболочки придаточных пазух носа, устранив заложенность и улучшив общее самочувствие. Не забудьте проследить за тем, чтобы вода была достаточно охлажденной для того, чтобы не получить ожог.5. Эвкалиптовое маслоЭвкалиптовое масло производят из листьев дерева эвкалипта. Масло использовали в течение сотен лет благодаря его целебным свойствам. Вдыхание масла уменьшает выраженность воспаления слизистой оболочки и облегчает дыхание. Можно добавить несколько капель масла в кастрюлю с кипящей водой и вдыхать пар или же воспользоваться специальными ингаляторами.6. Антигистаминные препаратыВ некоторых случаях заложенность носа является следствием аллергической реакции. Устранить симптомы аллергии помогут антигистаминные препараты. Однако важно убедиться, что соблюдаются все указания, приведенные в инструкции по медицинскому применению препарата. Также подобные лекарственные средства могут вызывать сонливость, что следует учитывать лицам, которые водят машину.7. Противоотечные средстваПротивоотечные препараты, в частности спреи или таблетки, также помогут в борьбе с заложенностью носа. Однако лица с высоким артериальным давлением должны предварительно проконсультироваться с врачом, во избежание развития серьезных осложнений. Побочные эффекты таких препаратов могут включать повышение частоты сердечных сокращений, головную боль, сухость во рту, чихание, жжение в носу и др.8. Увлажнитель воздухаВлажный воздух способствует разжижению слизи в носу и уменьшению выраженности воспаления слизистых оболочек. Однако очень важно поддерживать чистоту увлажнителя, чтобы предотвратить размножение бактерий.