Этот ароматный напиток спасет вас от склероза

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Кофеин снижает риск развития слабоумия.Американские ученые установили, что регулярное употребление кофеиносодержащих напитков может защитить человеческий мозг от повреждений и сохранить память.Специалисты университета Висконсин-Милуоки полагают, что эуфиллин и кофеин, содержащиеся в черном кофе, могут снизить риск развития слабоумия.В рамках исследования американские эксперты пригласили 6500 пожилых женщин в возрасте от 65 до 80 лет. После тщательного обследования каждой пациентки, ученые заявили, что пожилые женщины, ежедневно выпивающие более 1 чашки кофе, на 36% меньше были подвержены мозговым нарушениям.