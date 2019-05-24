Почему возникает боль в животе и что делать

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При возникновении боли в животе не стоит пить обезбаливающие препараты. Вместо этого следует как можно быстрее обратиться к врачу.В процессе эволюции человека природа наделила его способностью чувствовать боль. В большинстве случаев боль – это крик организма о помощи, который важно услышать и правильно интерпретировать, чтобы не усугубить ситуацию.На что нужно обратить внимание, если заболел животСила боли. Как правило, сильная боль говорит об угрожающем жизни остром хирургическом заболевании брюшной полости. Например, «резкая боль как от удара ножом в живот» характерна для прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако, даже умеренные боли в животе могут быть симптомом многих острых заболеваний органов брюшной полости, требующих неотложной медицинской помощи.Характер боли — ноющая, колющая, режущая, схваткообразная, периодическая или постоянная, отдает ли боль в ногу, в поясницу. Так, для заболевания почек характерны схваткообразные боли, отдающие в ногу и половые органы, сопровождающиеся резями и учащением мочеиспускания.Место возникновения боли и ее локализацию, перемещение с течением времени. Например, при аппендиците чаще вначале возникают боли вокруг пупка или по всему животу, затем боль может перемещаться в правую подвздошную область.Связь боли с приемом пищи (возникновение боли натощак, либо после употребления пищи), мочеиспусканием, стулом. При воспалении желчного пузыря и панкреатите боли могут появиться после употребления жирной, жареной пищи, злоупотребления алкогольными напитками.Комбинацию боли с другими симптомами (повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, задержкой стула или поносом). При пищевых инфекциях преобладающими симптомами являются интоксикация организма и понос, на фоне которых могут появляться боли в животе.Стереотипность боли – отличается ли возникшая боль от болей, которые вы испытывали ранее.Чаще всего пациент с болями в животе попадает на прием к хирургу, помочь которому в постановке правильного диагноза можно четким и детальным описанием болевого синдрома и клинической картины заболевания. Положительный исход болезни напрямую зависит от раннего обращения к врачу, своевременной постановки правильного диагноза и назначения адекватного лечения.Три простых правила, которых следует придерживаться, если возникла боль в животе— Никогда не принимайте обезболивающие средства в случае возникновения болей в животе, если неизвестна причина ее возникновения. Применение медикаментов может изменить клиническую картину заболевания и сильно затруднить постановку правильного диагноза.— Обязательно в первые часы заболевания обратитесь за медицинской помощью в ближайшее лечебное учреждение (желательно к хирургу) или вызовите карету скорой помощи.— Никогда не прикладывайте к животу горячую грелку и не принимайте горячую ванну – это может ускорить развитие заболевания.Запомните, при появлении любых болей в животе стоит немедленно обратиться к врачу.