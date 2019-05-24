Вся правда и мифы о бронхите

Медики назвали самые популярные мифы о бронхите.МИФ 1: БОЛЕЗНЬ НЕ ЗАРАЗНАБронхит нередко вызывают вирусы: коронавирус, респираторно-синтициальный, рино-, метапневмовирусы или грипп. А абсолютно все ОРВИ объединяет воздушно-капельный путь передачи. Потому, если видите, например, на площадке кашляющего ребенка, не слушайте рассказы про остаточный кашель — уходите! Помните: инкубационный период указанных вирусов, кроме гриппа (он проявляется уже через сутки после заражения) — 5—10 дней.Также не пользуйтесь посудой и полотенцами больного — на них, вместе с частичками выделений, могут быть и болезнетворные бактерии (если бронхит — бактериальный). Сразу вы бронхитом не заболеете, но так как эти бактерии станут частью вашей флоры, то при переохлаждении или снижении иммунитета на фоне другого заболевания, вы в перспективе также рискуете заполучить это заболевание.МИФ 2: ЗАТЯЖНОЙ НАСМОРК — ОДНА ИЗ ПРИЧИНОсложненный насморк может перерасти только в гайморит. Другое дело, что насморк, не прошедший за неделю, может означать, что на слизистой носа активизировались болезнетворные бактерии (которые есть практически у каждого человека, просто их рост сдерживается иммунитетом). И если у организма не хватит защитных сил подавить их рост самостоятельно (без лекарств, назначаемых в таком случае врачом), не исключено, что патогенные микроорганизмы могут размножиться и в нижних дыхательных путях. Но только при условии, что они там «жили» и до насморка.МИФ 3: ОТХАРКИВАЮЩИЕ НЕ ДОПУСТЯТ БОЛЕЗНИТакие препараты можно применять, только если их назначил врач, констатировав у пациента бронхит. Самостоятельное употребление отхаркивающих средств (даже на растительной основе) может, наоборот, спровоцировать болезнь. Дело в том, что, заставляя организм выводить несуществующую слизь из альвеол, такие препараты будут раздражать нижние дыхательные пути, что приведет к спазму или застою в бронхах, а как следствие — развитию воспаления в них. Поэтому — никакой самодеятельности.МИФ 4: КУПАТЬСЯ ПРИ БРОНХИТЕ НЕЛЬЗЯЭто неправда, как и то, что купаться якобы можно только в отсутствие повышенной температуры тела. Принимать душ и даже теплую ванну (не горячую) можно и при температуре 39 °С. Главное, потом насухо вытереться и лечь на пару часов в постель. В комнате при этом должно быть тепло и без сквозняков. Если водные процедуры не повлекут за собой переохлаждение (а этого не случится при соблюдении указанных условий), то они даже показаны при болезни: дело в том, что кожа тоже является органом дыхательной и иммунной систем, и от того, насколько она будет чистой, во многом зависит качество иммунитета. Помните, что при этой болезни, как правило, человек активно потеет, и загрязнение кожи усиливается в разы — ведь через поры выводятся токсины.МИФ 5: СУХОЙ КАШЕЛЬ — ЭТО НЕ БРОНХИТКак раз сухой кашель, грубое дыхание, особенно при повышенной температуре тела (даже 37,2°) может означать поражение нижних дыхательных путей с затрудненным отхождением секрета. Притом кашлять в таком случае человек может лишь несколько раз в сутки.МИФ 6: БЕЗ АНТИБИОТИКОВ НЕ ОБОЙТИСЬЭто неправда. Не только потому, что иногда в развитии бронхита виноваты вирусы (против которых антибиотики бессильны), но и потому, что причиной болезни иногда является спазм (спровоцированный вирусом, бактерией или аллергическим агентом — защищаясь от них, организм сужает сосуды, что вызывает спазм). Такой вид бронхита называется обструктивным. Его лечат препаратами, снимающими бронхоспазм, и только если через три дня не наступает улучшений, а общий анализ крови с формулой показывает повышение лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ, подключают антибиотики, так как такие результаты анализов говорят о том, что присоединилась бактериальная инфекция. Если же ее нет, а вы пропьете антибиотики, то бронхит не вылечите и уничтожите полезную микрофлору в кишечнике, а именно она создает до 80% иммунных факторов.К слову, если аллергическая и вирусная природа бронхита исключены, а результаты общего анализа крови указывают на развитие бактериальной инфекции, то врач имеет право назначить антибиотики, не дожидаясь результатов анализа посева из носоглотки и чувствительности к антибиотикам (антибиотикограммы): они будут готовы через 8—10 дней, а бронхит чаще всего вызывают такие бактерии, как пневмококки, стафилококки, энтеробактерии, гемофильная палочка, и большинство современных препаратов широкого действия чувствительны к ним.Другое дело, что прицельная терапия более эффективна и снижает риск затяжного течения болезни. Потому указанные анализы делать стоит. Но необязательно при каждом рецидиве: результаты посева и чувствительности актуальны 2—3 года (дальше микрофлора носоглотки и чувствительность к антибиотикам могут меняться).