Этот овощ поможет забыть о морщинах

Помидор является идеальным овощем для борьбы с морщинами.Томаты насыщены «косметическими» антиоксидантами, защищающими кожу от вредной ультрафиолетовой радиации.Употребление большого количества помидоров может быть средством борьбы с морщинами и даже раком кожи, как полагают ученые. Этот овощ насыщен антиоксидантом под названием ликопин, который избавляет организм от последствий вредной ультрафиолетовой радиации. Авторы исследования подчеркивают, что помидор не может быть заменой солнцезащитным кремам, но вполне подходит на роль еще одного инструмента защиты от вредного солнечного излучения. По словам немецких исследователей, полученные ими данные могут привести к более широкой популярности пищевых добавок с ликопином для медицинских или косметических целей.Ученым также удалось выяснить, что еще один пигмент под названием лютеин, содержащийся в шпинате и кале, демонстрирует аналогичные результаты. Исследователи сравнили кожу 65 человек, разделенных на две группы. В первой участники получали добавку под названием TNC (комплекс томатных нутриентов) и плацебо, а во второй лютеин и плацебо. На момент начала и конца эксперимента каждый из участников прошел через воздействие двух разновидностей ультрафиолетового излучения, после которых через 24 часа была взята биопсия кожи.Она показала, что у людей, не получавших ликопина или лютеина, наблюдалась повышенная экспрессия определённых индикаторов генов, связанных с образованием морщин и воспалительных процессов. Это два наиболее распространенных побочных эффекта воздействия солнца на кожу. Напротив, в группах, получавших активные ингредиенты из томатов, выраженность этих генов была снижена. Отметим, что еще в 2012 году другие исследователи доказали, что диета с большим содержанием томатов обеспечивает женщинам более выраженную защиту кожи, снижая степень покраснений и уровень повреждений ДНК от ультрафиолетовых лучей.