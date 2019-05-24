Какую рыбу есть при диабете

Рыба, как и куриное мясо, является одним из самых быстро усваиваемых типов мяса, и именно поэтому оно так ценится нашим организмом.Эндокринологи и диетологи рекомендуют пациентам при наличии у них диагноза “сахарный диабет” употреблять рыбу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Представляем вашему вниманию список сортов рыбы, которая наиболее полезна при данной болезни. Может, раньше вы могли похвастаться только превосходным жареным рыбным стейком собственного приготовления или предпочитали есть сугубо рыбные палочки, брезгуя всеми другими разновидностями рыбы… Пожалуй, сейчас настал ваш черед изумляться, как можно без труда разнообразить свое диабетическое меню интересными блюдами на столе!КОЛИЧЕСТВО РЫБЫ ПРИ ДИАБЕТЕМногие специалисты рекомендуют употреблять рыбные блюда примерно два раза в неделю. Правда, согласно результатам новых исследований, в случае сахарного диабета не стоит чрезмерно увлекаться рыбой. Результаты одного исследования были опубликованы в сентябре 2009 года в Американском журнале клинического питания (The American Journal of Clinical Nutrition). Среди женщин, которые любили есть рыбные блюда, особенно жирную рыбу, увеличился риск развития диабета 2 типа. Это было заметно особенно в тех случаях, когда дамы употребляли несколько порций рыбных блюд в неделю, и тогда, когда женщины ели рыбу больше, чем один раз в день. Тем не менее, результаты другого исследования, посвященного дарам моря в рационе у людей с сахарным диабетом, были опубликованы в сентябре 2011 года. По словам ученых, которые проводили это исследование, употребление рыбы снижает риск сахарного диабета у мужчин и не влияет на риск развития этой болезни у женщин.САРДИНЫ С ВИТАМИНАМИКонсервированные сардины — здоровая пища в случае, если вы больны сахарным диабетом 2 типа. Это дешевый продукт и очень ароматный. В продаже существует множество разновидностей сардин, в том числе: с горчицей; с укропом; с острым перцем. Сардины богаты: кальцием; витамином D: уменьшает боль при диабете; омега-3 жирными кислотами. Блюда из сардин — это отличный выбор для диабетиков и для тех, кто хочет сохранить суставы здоровыми, особенно если вы найдете такой продукт с небольшим количеством соли. Они такие ароматные, что их смело можно добавлять в качестве ароматизатора в другие блюда, например, в рагу и супы, говорит Рико. Если вы любите эксперименты, попробуйте сардины в свежем виде приготовить на гриле.КОНСЕРВЫ ИЗ ТУНЦА И ЛОСОСЯСвежие и замороженные морепродукты — вкусное дополнение к диете при сахарном диабете 2 типа. Правда, это обходится достаточно дорого на сегодняшний день. Тунец и лосось в консервах — это продукты длительного хранения у вас дома, даже при сахарном диабете. И они вполне могут сослужить вам хорошую службу в плане своих вкусовых качеств, к тому же, они дешевле. «Выбирайте рыбу в консервных банках без добавления масла, потому что такая еда менее жирная и содержит меньше калорий, а это важно при диабете,» советует Рико. Если смешать такую консерву с небольшим количеством простого йогурта или горчицы, то может получиться вкусный сэндвич. Или можно рыбу в консерве добавить в качестве начинки для салата.РАКООБРАЗНЫЕ: ИЗЮМИНКА НА СТОЛЕУ диабетиков достаточно много соблазна извлечь как можно больше мяса из таких сочных моллюсков, как крабы и омары (лобстеры). Плюс ко всему, представителей ракообразных легко готовить, и очень полезно для здоровья. Попробуйте бросить лавровый лист в качестве приправы во время приготовления рыбного бульона на основе ракообразных. Это станет дополнительной изюминкой блюда. Лучше добавить меньше соли в такой рыбный отвар. Не позволяйте своей болезни лишить вас креативности на кухне! Подают крабов и лобстеров к таким блюдам: к холодным закускам; к пасте; к блюдам из риса. Также ракообразные придают особый вкус супу. Будьте внимательны, часто возникает аллергия на ракообразных.МАЛЕНЬКИЕ КРЕВЕТКИ ПРИ ДИАБЕТЕПоскольку креветки содержат много холестерина, по сравнению с другими видами морепродуктов, и это может привести к повышенному холестерину в организме человека, пациенты с сахарным диабетом часто избегают такой пищи. Но если вы будете позволять себе одну небольшую порцию креветок один раз в неделю или каждые 2 недели, это не нарушит работу сердца и вполне впишется в вашу диабетическую диету, говорит Рико. Это особенно важно в тех случаях, когда вы придерживаетесь низкокалорийной диеты. А в 85-115 граммах креветок примерно столько же холестерина, как и в одном курином яйце», добавляет она.ФОРЕЛЬ С СОКОМ ЦИТРУСОВЫХБудет здорово, если вы найдете, где купить форель или австралийского окуня, если вы занимаетесь лечением сахарного диабета 2 типа. «Радужная форель богата омега-3 жирными кислотами,» говорит Рико. Попробуйте следующие способы приготовления форели в случае, если у вас сахарный диабет: запечь рыбу; поджарить рыбу. Лучше выбрать тогда приправу для рыбы без соли или полить ее небольшим количеством сока цитрусовых. Задача пациентов с диагнозом “сахарный диабет” 2 типа, которые только учатся готовить рыбные блюда, — не пересолить. Это очень важно, поскольку Американская кардиологическая ассоциация настаивает на том, что достаточно употреблять 2 300 мг соли в день. Если у вас артериальная гипертензия, сократите потребление соли до 1 500 мг. Каждый сорт рыбы имеет свой собственный уникальный вкус. Поэтому так важно сохранить этот вкус и избегать большого количества соли при симптомах сахарного диабета 2 типа. Вместо этого лучше приправить рыбное блюдо специями из трав.ТРЕСКА НА ГРИЛЕ И В МАРИНАДЕКак и тилапия, треска — это белая рыба, которая особенно полезна для людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Правда, в виде филе куски трески более плотные по консистенции. Такая рыба может подвергаться более серьезной тепловой обработке, например: приготовлению на гриле; приготовлению с использованием приправ. Важно обратить внимание на время приготовления трески, говорит Рико. «Чем тоньше филе такой рыбы, тем быстрее она будет готовиться», отмечает она. «Как правило, если куски филе потолще, вы можете перевернуть их в процессе обжаривания”, советует эксперт. Попробуйте замариновать треску перед приготовлением блюда, чтобы она впитала в себя аромат специй. Но постарайтесь избегать чрезмерного использования соли и сахара в процессе создания полезного маринада.ТИЛАПИЯ С ВИНОМ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКАТилапия — это нежирная рыба, с большим количеством белка, который также важен при заболевании “сахарный диабет” 2 типа. В магазине легко можно найти тилапию: в свежем виде; в замороженном виде (филе). Преимущество тилапии состоит в том, что ее легко готовить, даже пациентам с диагнозом “сахарный диабет”. «Я предпочитаю припускать тилапию в сковородке,» говорит Рико. Филе тилапии очень тонкое. Поэтому такую рыбу можно легко и быстро приготовить. Постарайтесь ее не передержать на плите. Потому что в таком случае куски филе будут распадаться. Способ приготовления тилапии при сахарном диабете 2 типа, который принесет только пользу для здоровья, включает в себя следующие рекомендации: используйте сковородку из качественного материала с антипригарным покрытием; воспользуйтесь небольшим количеством антипригарного кулинарного спрея; к блюду из тилапии добавьте немного белого вина. Антипригарный спрей — отличное средство для жарки, способствующее созданию тончайшей масляной пленки на поверхности сковороды или другой посуды, которая препятствует пригоранию продуктов.ЛОСОСЬ ДЛЯ ДИАБЕТИКА С ЛИМОНОМ И УКРОПОМЛосось часто упоминается как лидер среди даров моря по содержанию омега-3 жирных кислот. Такие жиры считаются полезными для организма при сахарном диабете 2 типа, в частности: чтобы сердце нормально функционировало и чтобы предотвратить сердечный приступ; чтобы кожа была в отличном состоянии; чтобы голова работала отлично; чтобы человек чувствовал себя нормально. По словам Рико, есть несколько способов, как приготовить лосось, сохранив ее полезные свойства при сахарном диабете: припустить рыбу; жарить лосось на открытом огне; запекать рыбу в духовке при температуре 170-200 градусов. «Мне лично нравится слегка обжарить лосось под крышкой на небольшом огне, если кусок стейка не очень толстый. Или даже можно запечь ее на гриле: у этого блюда тогда особенно изысканный вкус”, говорит эксперт. Лосось — достаточно плотная рыба по своей консистенции, так что ее легко положить на решетку гриля. Рико предлагает посыпать тогда ее укропом, который прекрасно сочетается по вкусу с лососем. Также можно дополнить блюдо кусочком свежего лимона.