О каких серьезных заболеваниях говорит жжение в стопах
Большинство людей, особенно представительницы прекрасного пола, не раз сталкивались неприятным явлением, когда стопы пекут так, словно их держишь над костром.
Причин этому может быть много – главных виновников можно найти во внешних и внутренних источниках раздражения.
Поэтому стоит внимательно прислушаться к себе и, возможно, посетить нескольких медицинских специалистов.
Неподходящая одежда и обувь
Наиболее частой причиной жжения ступней ног являются аллергические реакции на обувь, стельки, носки, чулки, колготы, изготовленные из синтетических материалов с добавлениями красителей, или косметологические средства для ног.
В этом случае необходимо выбирать более качественную одежду, обувь и косметические средства, которые не заставят ваши ножки пылать. Также при необходимости можно использовать антигистаминные средства.
Грибок
Второй по распространённости причиной «горящих» стоп является поражение грибком.
При этом важно обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти курс лечения микоза. Также важно тщательно обработать специальными антигрибковыми средствами обувь, одежду, предметы личной гигиены. Иначе повторного заражения не избежать!
Физиологические причины
Иногда подобные эпизоды могут случиться и у абсолютно здоровых людей. Причиной в таком случае будет чрезмерная нагрузка на стопы, эмоциональное перевозбуждение, узкая новая обувь и многие другие бытовые ситуации.
Не стоит паниковать раньше времени, но обратить внимание и разобраться в причинах «пожара» необходимо в самое ближайшее время.
Сахарный диабет
Интенсивное жжение стоп, особенно в ночное время, и регулярное их онемение говорят о различных патологиях сосудов, в том числе о развитии сахарного диабета у детей и взрослых.
Эти симптомы требуют медицинской консультации врача общей практики и эндокринолога.
Варикозное расширение вен
Нередки случаи, когда «пожар» стоп не связан непосредственно с подошвами. Это состояние может быть первым признаком варикозного расширения вен, к которому на более поздних этапах присоединится отечность, тяжесть в ногах и боли.
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