О каких серьезных заболеваниях говорит жжение в стопах

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Медики рассказали об этом не самом приятном явлении.Большинство людей, особенно представительницы прекрасного пола, не раз сталкивались неприятным явлением, когда стопы пекут так, словно их держишь над костром.Причин этому может быть много – главных виновников можно найти во внешних и внутренних источниках раздражения.Поэтому стоит внимательно прислушаться к себе и, возможно, посетить нескольких медицинских специалистов.Неподходящая одежда и обувьНаиболее частой причиной жжения ступней ног являются аллергические реакции на обувь, стельки, носки, чулки, колготы, изготовленные из синтетических материалов с добавлениями красителей, или косметологические средства для ног.В этом случае необходимо выбирать более качественную одежду, обувь и косметические средства, которые не заставят ваши ножки пылать. Также при необходимости можно использовать антигистаминные средства.ГрибокВторой по распространённости причиной «горящих» стоп является поражение грибком.При этом важно обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти курс лечения микоза. Также важно тщательно обработать специальными антигрибковыми средствами обувь, одежду, предметы личной гигиены. Иначе повторного заражения не избежать!Физиологические причиныИногда подобные эпизоды могут случиться и у абсолютно здоровых людей. Причиной в таком случае будет чрезмерная нагрузка на стопы, эмоциональное перевозбуждение, узкая новая обувь и многие другие бытовые ситуации.Не стоит паниковать раньше времени, но обратить внимание и разобраться в причинах «пожара» необходимо в самое ближайшее время.Сахарный диабетИнтенсивное жжение стоп, особенно в ночное время, и регулярное их онемение говорят о различных патологиях сосудов, в том числе о развитии сахарного диабета у детей и взрослых.Эти симптомы требуют медицинской консультации врача общей практики и эндокринолога.Варикозное расширение венНередки случаи, когда «пожар» стоп не связан непосредственно с подошвами. Это состояние может быть первым признаком варикозного расширения вен, к которому на более поздних этапах присоединится отечность, тяжесть в ногах и боли.