Медики назвали необычные симптомы инсульта

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Нетипичные признаки инсульта у женщин.Острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, иначе инсульт, приводит к отмиранию его клеток, и спасти может только скорейшая медицинская помощь.Предвестниками инсульта у женщин могут быть совершенно нетипичные проявления, о которых необходимо знать всем.Инсульт — состояние опасное для жизни, причем вы сильно ошибаетесь, если считаете инсульт только возрастной проблемой. В последнее время, как утверждают медики, инсульт значительно «помолодел», и на первое место выходят люди из группы риска. Впрочем, у нас есть немолодые родители, которые рискуют заработать инсульт еще больше.НЕТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА У ЖЕНЩИНОбщее для мужчин и женщин любого возраста – внешнее проявление инсульта зависит от того, какая область мозга поражена. При нарушениях в левом полушарии, страдает правая половина тела, при поражении правого полушария – левая. Прогноз зависит от того, сколько клеток пострадало в результате недостатка кислорода. Нетипичными признаками начинающегося или микро инсульта у женщин могут напоминать мигрень:Головная боль с одно стороны, нередко в области вискаУхудшение периферийного зрения одного глазаНавязчивые «мушки» в одном глазуОнемение и покалывание пальцев одной руки или ногиСпутанность речи – забываются обыденные словаПри взгляде на собеседника могут стираться деталиНеожиданная и не проходящая икота, в сочетании с другими признакамиВнезапное нарушение ориентации в пространстве или времениБеспричинная агрессия вплоть до психозаМожет появиться один или несколько признаков, нарушение зрения, сходное с мигренью, бывает и без головной болиТакие проявления инсульта могут беспокоить несколько часов, а затем самопроизвольно проходить. Но это не повод успокаиваться – если нарушение кровообращения случилось однажды, значит, риск полноценного инсульта очень высок и время задуматься о своем образе жизни.КТО В ГРУППЕ РИСКАК сожалению, полностью застраховать себя от сосудистых нарушений нам не под силу, однако снизить риск, изменив условия жизни точно можно. Факторы риска ишемического инсульта:Возраст – после 35 лет вероятность нарушения инсульта с каждым годом увеличиваетсяМалоподвижный образ жизниСклонность к повышенному давлению (гипертония)Питание: продукты, которые повышают уровень холестерина в крови, резко увеличивают риск инсультаЗлоупотребление алкоголемКурение – химические вещества, которые регулярно попадают в кровь с сигаретным дымом, истончают стенки сосудовСахарный диабетКАК РАСПОЗНАТЬ ОБШИРНЫЙ ИНСУЛЬТЕсли поражение мозга значительно, страдает одна сторона, противоположная пораженному полушарию мозга. Чтобы узнать инсульт проведите тест, который получил название FAST (Face Arm Speech Test)Поднимите обе руки под прямым углом к туловищу – при инсульте одна рука непроизвольно опуститсяПроизнесите вслух простую фразу, например: «у меня болит голова». Если почувствуете, что слова путаются и теряются, вызывайте «скорую»Посмотрите в зеркало и широко улыбнитесь, показав зуб – если улыбка явственно несимметрична – это инсульт.