Медики назвали необычные симптомы инсульта
Острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, иначе инсульт, приводит к отмиранию его клеток, и спасти может только скорейшая медицинская помощь.
Предвестниками инсульта у женщин могут быть совершенно нетипичные проявления, о которых необходимо знать всем.
Инсульт — состояние опасное для жизни, причем вы сильно ошибаетесь, если считаете инсульт только возрастной проблемой. В последнее время, как утверждают медики, инсульт значительно «помолодел», и на первое место выходят люди из группы риска. Впрочем, у нас есть немолодые родители, которые рискуют заработать инсульт еще больше.
НЕТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА У ЖЕНЩИН
Общее для мужчин и женщин любого возраста – внешнее проявление инсульта зависит от того, какая область мозга поражена. При нарушениях в левом полушарии, страдает правая половина тела, при поражении правого полушария – левая. Прогноз зависит от того, сколько клеток пострадало в результате недостатка кислорода. Нетипичными признаками начинающегося или микро инсульта у женщин могут напоминать мигрень:
Головная боль с одно стороны, нередко в области виска
Ухудшение периферийного зрения одного глаза
Навязчивые «мушки» в одном глазу
Онемение и покалывание пальцев одной руки или ноги
Спутанность речи – забываются обыденные слова
При взгляде на собеседника могут стираться детали
Неожиданная и не проходящая икота, в сочетании с другими признаками
Внезапное нарушение ориентации в пространстве или времени
Беспричинная агрессия вплоть до психоза
Может появиться один или несколько признаков, нарушение зрения, сходное с мигренью, бывает и без головной боли
Такие проявления инсульта могут беспокоить несколько часов, а затем самопроизвольно проходить. Но это не повод успокаиваться – если нарушение кровообращения случилось однажды, значит, риск полноценного инсульта очень высок и время задуматься о своем образе жизни.
КТО В ГРУППЕ РИСКА
К сожалению, полностью застраховать себя от сосудистых нарушений нам не под силу, однако снизить риск, изменив условия жизни точно можно. Факторы риска ишемического инсульта:
Возраст – после 35 лет вероятность нарушения инсульта с каждым годом увеличивается
Малоподвижный образ жизни
Склонность к повышенному давлению (гипертония)
Питание: продукты, которые повышают уровень холестерина в крови, резко увеличивают риск инсульта
Злоупотребление алкоголем
Курение – химические вещества, которые регулярно попадают в кровь с сигаретным дымом, истончают стенки сосудов
Сахарный диабет
КАК РАСПОЗНАТЬ ОБШИРНЫЙ ИНСУЛЬТ
Если поражение мозга значительно, страдает одна сторона, противоположная пораженному полушарию мозга. Чтобы узнать инсульт проведите тест, который получил название FAST (Face Arm Speech Test)
Поднимите обе руки под прямым углом к туловищу – при инсульте одна рука непроизвольно опустится
Произнесите вслух простую фразу, например: «у меня болит голова». Если почувствуете, что слова путаются и теряются, вызывайте «скорую»
Посмотрите в зеркало и широко улыбнитесь, показав зуб – если улыбка явственно несимметрична – это инсульт.
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