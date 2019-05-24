Ученые опровергли пять мифов о бесплодии

Самая распространенная информация о таком понятии, как бесплодие, оказалось недостоверной.Диагноз бесплодие звучит более, чем страшно. Но медики утверждают, что из любой ситуации всегда есть выход и бесплодие можно вылечить. Существует огромное количество историй о тех женщинах, которые десятки лет мечтали о ребенке, были уверенны, что бесплодны, а после 40 лет беременели и рожали здоровых детишек. Так что для начала эксперты советуют успокоиться и узнать настоящие факты о бесплодии, а также общепризнанные мифы:1. Это заболевание нужно долго лечить, возможно, для этого понадобятся годы. На самом деле, данное утверждение не подтверждено статистическими данными и не является верным с медицинской точки зрения. Врач-профессионал в кротчайшие сроки должен решить данную проблему, назначив женщине или мужчине прохождение специальных анализов, по результатам которых он увидит четкую картину заболевания, на основании чего пропишет эффективное лечение. В вопросе с бесплодием тянуть время категорически не рекомендуется, так как биологические часы продолжают тикать и с годами усложняется процесс зачатия ребенка все больше и больше. Долго лечат бесплодие только шарлатаны, выкачивающие с несчастных людей деньги.2. Генетическая несовместимость мужчины и женщины приводит к бесплодию. Такое мнение поддерживают не только простые люди, но и медики. Хотя, в действительности с ним можно поспорить, даже если рецепторный код клеток в женском организме аналогичен с мужским, то беременность все равно может наступить. До сих пор ученые спорят на этот счет и продолжают проводить исследования.3. В обязанность гинеколога входит лечение бесплодия у обоих партнеров. С этой теорией не согласится ни один эксперт. У врача-гинеколога совершенно другие навыки, не граничащие со знанием эффективных мер лечения бесплодия. Разве что, исходя из своего опыта доктор может дать какой-то совет бесплодному человеку, а вот лечить его должен репродуктолог.4. Выскабливать полипы ни в коем случае нельзя, если девушка еще ни разу не рожала. Крайне небезопасный совет для тех женщин, которые столкнулись с диагнозом «полипы на слизистых оболочках матки и ее шейки». Все дело в том, что если врач не произведет выскабливание полипов, то беременность может не наступить вообще. Более того, если забеременеть женщине все-таки удастся, то шансы потерять этого ребенка слишком велики, так как полипы мешают нормальному развитию беременности.5. Бесплодие можно вылечить силой мысли. Многие женщины уверенны в том, что если они будут мечтать о беременности и ребенке, то в скором времени у них все это сбудется. Психологи совершенно иного мнения на этот счет, они считают, что если представительница прекрасного пола грезит забеременеть, то с большой вероятностью у нее ничего не получится до тех пор, пока она не забудет об этой навязчивой идее.