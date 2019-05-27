Названы продукты, повышающие настроение

Врачи назвали 10 продуктов для поднятия настроения.Какие продукты помогут оставаться не только здоровым, но и счастливым? Доказано, что существуют продукты, которые влияют на настроение. Так, группе мексиканских исследователей после анализа 1700 химических веществ из многих популярных продуктов, удалось выяснить, что некоторые из них по своему химическому составу схожи с веществами, входящими в состав широко используемых антидепрессантов. Представляем вам рейтинг десяти продуктов, способных положительно влиять на настроение и бороться с депрессией.Грецкие орехиБлагодаря магнию, ненасыщенным жирным кислотам, витамину Е и антиоксидантам, которые содержатся в орехах, укрепляется сосудистая и нервная системы. Орехи, которые содержат так называемый витамин настроения В6, обеспечивают нормальную работу клеток мозга и помогают устранить симптомы депрессии.ЯйцаДоказано, что потребление яиц делает человека добрее. Яйца содержат триптофан, из которого образуется серотонин, влияющий на настроение и ощущение счастья. Также яйца содержат незаменимые жирные кислоты, витамины А, Е, D, каротины и витамины В, недостаток которых приводит к депрессии.СемгаУпотребление мяса семги снимает эмоциональное напряжение, улучшает настроение и помогает в борьбе с депрессией, утверждают ученые. Благодаря своим полезным свойствам рыба снимает нервное напряжение и помогает восстановить работоспособность мозга после утомительной работы.Зерновой хлебЗерновой хлеб также можно назвать естественным антидепрессантом. Большинство сортов зернового хлеба содержат аминокислоты, в том числе триптофан, который участвует в выработке серотонина, регулирующего эмоциональное состояние человека.Красное мясоРезультаты недавних исследований показали, что красное мясо значительно улучшает настроение, а отказ от него удваивает риск депрессии. Несмотря на распространенное мнение о том, что красное мясо вредит здоровью, люди, не употребляющие этот продукт, недополучают железо, в результате чего быстрее устают и страдают депрессией чаще тех, кто регулярно в небольших порциях употребляет красное мясо.Зеленый чайВ чае содержится кофеин. Чайный кофеин принято называть теином. Его воздействие на организм намного мягче, чем воздействие кофеина. Известно, что теин является отличным средством от хандры и плохого настроения.Черный шоколадЗнаменитый естественный антидепрессант — черный шоколад, по убеждению многих ученых, действительно способствует улучшению настроения, а также избавляет от хронической усталости. Кроме того, любимое лакомство сладкоежек помогает женщинам легче переносить недомогания критических дней.КофеКофе поднимает настроение не хуже шоколада и не только тонизирует, но и помогает от депрессии. Кофеин стимулирует выработку дофамина — вещества, вызывающего чувство удовольствия, вырабатываемого организмом, например, во время секса. У любителей кофе реже возникают депрессивные симптомы.Морские водорослиМорские водоросли вызывают прилив сил и бодрости, поднимают настроение, а также ускоряют заживление ран благодаря содержанию магния, пантотеновой кислоты и витамина В2. В частности, пантотеновая кислота регулирует нормальное функционирование надпочечных желез, вырабатывающих гормон «адреналин». Недостаток пантотеновой кислоты вызывает хроническую усталость, подверженность инфекциям и различным заболеваниям.Семечки и бобовыеБританские диетологи в ходе недавнего исследования выяснили, что тыквенные семечки и бобовые улучшают настроение быстрее и эффективнее, чем сладости и шоколад. Эти продукты обеспечивают организм веществами, необходимыми для поддержания нормальной работы центральной нервной системы, а также способствуют выработке гормона удовольствия «серотонина».