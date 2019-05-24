Диетологи рассказали, кому вредно пить кефир

О полезные свойства кефира известны давно. Ведь в его составе находится масса витаминов, микроэлементов, белков и полезных микроорганизмов.Однако этот продукт противопоказан некоторым людям с наличием определенных заболеваний.Как отмечает диетолог Лидия Ионова, два стакана кефира в день при регулярном употреблении на 50% отвечают потребностям организма в насыщенных жирах. При таком количестве употребляемого напитка человек получает шесть граммов насыщенных жиров при норме в пятнадцать граммов.Перенасыщенность организма такими жирами весьма опасна для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Диетолог советует им выбирать кефир с наименьшей долей жирности.Кроме того, эксперт отметила, что тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять этот молочный напиток, как и остальные продукты, получаемые на основе грибковых культур. Противопоказан кефир и тем, кто страдает от непереносимости такого вещества, как лактоза.