Диетологи рассказали, кому вредно пить кефир
Однако этот продукт противопоказан некоторым людям с наличием определенных заболеваний.
Как отмечает диетолог Лидия Ионова, два стакана кефира в день при регулярном употреблении на 50% отвечают потребностям организма в насыщенных жирах. При таком количестве употребляемого напитка человек получает шесть граммов насыщенных жиров при норме в пятнадцать граммов.
Перенасыщенность организма такими жирами весьма опасна для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Диетолог советует им выбирать кефир с наименьшей долей жирности.
Кроме того, эксперт отметила, что тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять этот молочный напиток, как и остальные продукты, получаемые на основе грибковых культур. Противопоказан кефир и тем, кто страдает от непереносимости такого вещества, как лактоза.
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