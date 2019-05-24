Диетологи подсказали, какие продукты опасно есть после 50 лет

Пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья не меньше куренияЛюди, которые после 50 лет едят много мяса и сыра, рискуют своим здоровьем не меньше курильщиков – и у тех, и у других значительно повышается риск ранней смерти, заявили ученые.Специалистами Университета Южной Калифорнии (США) была обнаружена связь между пристрастием к мясу и сыру у мужчин и женщин в возрасте старше 50 лет и ухудшениями в состоянии здоровья, ассоциированными с преждевременной смертностью.«У людей, потребляющих после 50-ти слишком много животного белка, вероятность преждевременной смерти вдвое выше, чем у тех, кто им не злоупотребляет. У любителей мяса и сыра в этом возрасте в четыре раза больше шансов умереть от рака — это сопоставимо с курением», — таково заключение исследователей.Учеными были изучены данные о рационе питания 6400 человек, которые они соотнесли с данными о здоровье этих людей за почти двадцать лет. Специалисты установили: если в рационе пятая часть суточных калорий приходилась на продукты с высоким содержанием животного белка, это значительно повышало риск подорвать здоровье и преждевременно уйти из жизни.По мнению авторов работы, слишком активное потребление белка, содержащегося в мясе, сыре и других продуктах животного происхождения, негативно влияет на клетки, ускоряя их деградацию и тем самым способствуя росту опухолей.«Людям в возрасте от 50 до 65 лет следует сократить потребление животного белка. Вместо мяса и сыра белок необходимо получать из рыбы, фасоли и чечевицы», — поделились мнением ученые.