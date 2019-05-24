Названы причины хронической болезни почек

В 90-е заболевание затронуло сотрудников, работающих на плантациях сахарного тростника в Центральной Америке.Американские ученые в ходе исследования установили, что тяжелый физический труд в условиях жаркого климата является одной из главных причин распространения хронической болезни почек (ХБП). О работе специалистов из Университета Колорадо в Аншутце говорится в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.Специалисты выяснили, что в 90-е заболевание затронуло сотрудников, работающих на плантациях сахарного тростника в Центральной Америке и в некоторых развивающихся странах. Тем не менее уже в 2012 году от ХБП скончались 20 тыс. человек, проживающих в Калифорнии, Флориде и Колорадо. Причину этого эксперты выяснить не смогли.«Это не обычное заболевание почек, оно не вызвано высоким кровяным давлением или диабетом», — указал доктор Ли Ньюман.По его словам, решающую роль играет именно изменение климата.Работу с токсинами, например с глифосатом, уничтожающим сорняки, медики назвали второй причиной ХБП. К третьей причине относятся инфекционные заболевания, которые могут поражать почки (хантавирус и лептоспироз). Ими можно заболеть, если искупаться в грязной воде или в результате заражения после укуса клещей.ХБП приводит к снижению почечной функции. В результате почки перестают справляться с выводом жидкости и продуктов распада из организма. В работе организма нарушается баланс, у человека повышается давление, появляются проблемы с сердцем.