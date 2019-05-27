Названа безопасная порция алкоголя

Эти выводы справедливы как для молодых, так и для пожилых людей.Безопасной дозой алкоголя является ноль миллилитров и не больше. К такому категоричному выводу пришли ученые в ходе исследования.Эксперты проанализировали данные более 400 тысяч человек и заметили, что даже одна-две порции алкоголя (например, красного вина) четыре раза в неделю увеличивают риск преждевременной смерти на 20%.«Раньше считалось, что от одной-двух стандартных порций особого вреда нет… Но теперь мы знаем, что даже у малопьющих повышается риск смерти», — заявила автор исследования, доцент кафедры психиатрии Вашингтонского университета Сара Харц.Однако более возрастная группа находится в зоне повышенного риска.Если, несмотря на рекомендации врачей и ученых, вы решили употребить алкоголь, стоит придерживаться нескольких правил, которые хотя бы отчасти снизят вред для организма.Если уж пить, то дорогой, качественный алкоголь.Не надо употреблять крепкий алкоголь с горячей едой — такое сочетание травмирует пищевод и увеличивает риск развития рака.Закусывать лучше морепродуктами, а также овощами и фруктами.От тяжелых, жирных блюд во время возлияний лучше отказаться, поскольку они перегрузят поджелудочную железу и могут спровоцировать острый панкреатит.скольку они перегрузят поджелудочную железу и могут спровоцировать острый панкреатит.