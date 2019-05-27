Развенчаны популярные мифы о жевательной резинке

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Отбелить зубы и сделать дыхание свежим, убрать остатки пищи и уберечь от кариеса с помощью жвачки обещает реклама.Но возможно ли это на самом деле?Использование жевательной резинки сегодня – дело привычное. Ее прототип возник 5 тысяч лет назад в Древней Греции. Для приготовления использовали различные смолы деревьев и пчелиный воск.Современную версию жевательной резинки стали выпускать в Америке. Томас Адамс воспользовался рецептом аборигенов Южной Америки и запустил производство.Правда и мифыСуществует мнение, что жевательная резинка способна отбелить зубы, однако это не так. Чтобы зубы стали белее, придется обратиться за помощью к стоматологу.Многие используют жвачку, чтобы сделать дыхание свежим, однако не все образцы способны даже на короткое время помочь вам достичь освежающего эффекта. Ведь основная функция жевательной резинки – убрать остатки пищи.Неприятный запах изо рта может быть связан с заболеваниями ЖКТ или полости рта, поэтому здесь вам поможет только консультация врача, обследование и последующее лечение. Но если все же необходимо экстренно привести дыхание в порядок, применяйте освежающие спреи или жевательную резинку, содержащую смолу хвойных деревьев.Стоматологи предупреждают: жевательную резинку можно жевать не более 3-х минут после приема пищи. Альтернатива – зубная нить: так вы сможете сохранить коронку зуба или имеющиеся пломбы, протезы, импланты, а также прикус. Кроме этого, зубная нить не вызывает такого обильного слюноотделения и не приводит к неправильной работе органов ЖКТ.