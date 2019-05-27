Какие продукты нужно есть женщинам, которые преодолели рак груди

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Рак груди является наиболее распространенным видом рака во всем мире.В Украине этот вид онкологии тоже лидирует среди женских онкологических болезней – каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам обращается слишком поздно.Много методов лечения рака молочной железы могут вызвать преждевременную менопаузу и снижение минеральной плотности костей. Это приводит к большей частоте переломов, связанных с остеопорозом, пишет журнал JNCI Cancer Spectrum.Ученые из Шанхая изучили влияние ИМТ (индекса массы тела), физических упражнений и потребления соевых продуктов на частоту переломов костей у пациентов после преодоления рака молочной железы.Они проанализировали состояние 5042 женщин, которые преодолели рак молочной железы. Исследователи собрали подробную информацию при регистрации, включая диагностику рака и историю лечения, прием лекарственных препаратов, привычки питания, физические упражнения и образ жизни. Около 52% женщин в исследовании были в периоде постменопаузы.Рак молочной железы – факторыродственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди.не было беременностей и родов или вы впервые забеременели в 30 лет и старше;более 40 лет;рано началась менструация — в возрасте до 12 лет;поздно началась менопауза — после 55 лет;непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональнойзаместительной терапии в менопаузе;сахарный диабет;гипертоническая болезнь;избыточный вес и ожирение;ранее был рак груди или рак яичника.В течение 10-летнего периода исследования 3,6% преодолевших рак, сообщили о переломах костей вследствие остеопороза.Высокое потребление сои снижали риск перелома на 77% у молодых женщин, а физические упражнения снижали этот риск у пожилых женщин. Все потому, что в сое изофлавоны, которые увеличивают минеральную плотность кости.Вывод ученых: употребление сои значительно снижает риск перелома у женщин, которые преодолели рак. А вот пожилым женщинам нужно заниматься спортом.