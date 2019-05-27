Какие продукты нужно есть женщинам, которые преодолели рак груди
В Украине этот вид онкологии тоже лидирует среди женских онкологических болезней – каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам обращается слишком поздно.
Много методов лечения рака молочной железы могут вызвать преждевременную менопаузу и снижение минеральной плотности костей. Это приводит к большей частоте переломов, связанных с остеопорозом, пишет журнал JNCI Cancer Spectrum.
Ученые из Шанхая изучили влияние ИМТ (индекса массы тела), физических упражнений и потребления соевых продуктов на частоту переломов костей у пациентов после преодоления рака молочной железы.
Они проанализировали состояние 5042 женщин, которые преодолели рак молочной железы. Исследователи собрали подробную информацию при регистрации, включая диагностику рака и историю лечения, прием лекарственных препаратов, привычки питания, физические упражнения и образ жизни. Около 52% женщин в исследовании были в периоде постменопаузы.
Рак молочной железы – факторы
родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди.
не было беременностей и родов или вы впервые забеременели в 30 лет и старше;
более 40 лет;
рано началась менструация — в возрасте до 12 лет;
поздно началась менопауза — после 55 лет;
непрерывное употребление гормональных контрацептивов в течение длительного времени, а также гормональной
заместительной терапии в менопаузе;
сахарный диабет;
гипертоническая болезнь;
избыточный вес и ожирение;
ранее был рак груди или рак яичника.
В течение 10-летнего периода исследования 3,6% преодолевших рак, сообщили о переломах костей вследствие остеопороза.
Высокое потребление сои снижали риск перелома на 77% у молодых женщин, а физические упражнения снижали этот риск у пожилых женщин. Все потому, что в сое изофлавоны, которые увеличивают минеральную плотность кости.
Вывод ученых: употребление сои значительно снижает риск перелома у женщин, которые преодолели рак. А вот пожилым женщинам нужно заниматься спортом.
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Добавил klava в категорию Онкология
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