Врачи назвали самый смертоносный вид курения

Стало известно, какие сигареты самые опасные.Американские ученые заявили, что курение сигарет без фильтра связано с повышением риска развития рака легких на 40% по сравнению с курением сигарет с фильтром.Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины решили оценить, как разные виды табачной продукции связаны с риском развития рака легких и смерти от него.Ученые выяснили, что в сравнении с теми, кто курит сигареты с фильтром, для тех, кто курит сигареты без фильтра, риск развития рака легких выше на 40% , риск смерти от рака легких выше в два раза, а от всех причин — на 30%.Также любители сигарет без фильтра оказались больше зависимы от никотина. Курение различных разновидностей легких и ультралегких сигарет не было связано с изменением риска развития рака легких и смерти от него по сравнению с курением обычных сигарет.Тем не менее, исследователи выяснили, что любители легких сигарет менее зависимы от курения по сравнению с теми, кто курит обычные сигареты, а вот бросают курить они реже. Ментоловые сигареты и сигареты с другими ароматизаторами по сравнению с обычными сигаретами никакого влияния на изученные переменные не показали.Авторы исследования пришли к выводу, что курение сигарет без фильтра связано с повышенным риском развития рака легких и смерти от него, хотя о причинах такой взаимосвязи они не высказываются — это необходимо будет изучить в последующих работах.