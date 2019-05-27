Названы неожиданные причины головокружения

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Почему кружится голова: названы 7 причин.На головокружение очень редко обращают внимание, однако причин такого явления может быть несколько. Врач Алексей Сиделковский назвал причины головокружения.Когда человек долго не ест, то у него может кружиться голова. Так мозг реагирует на отсутствие питательных веществ — снизить энергозатраты.Нарушение работы сердечно-сосудистой системы возникает из-за избытка тепла в организме. В таком случае нужно принять жаропонижающие препараты, переместиться в тень и обтереться холодным полотенцем.Головокружение может вызвать нехватка кислорода. Поэтому не забывайте регулярно проветривать помещение и избегать душных мест.Резкая потеря веса вызывает ощущение головокружения. Все потому, что при расщеплении жировой ткани возникают кетоновые тела, которые приводят к интоксикации организма.Головокружения могут возникнуть из-за истерического припадка. Он может произойти только на публике. В этом случае человеку становится внезапно плохо в разгаре ссоры или какой-то напряженной ситуации. При всплеске гормонов, который может быть из-за сильного и внезапного волнения, может кружиться голова.Сон жизненно необходим для человека. Его недостаток может проявляться симптомами головокружения — сигнал мозгу отключить человека.К слову, от удара мозг может сместиться и столкнуться с твердой внутренней поверхностью черепа, спровоцировав сотрясение мозга. Как сотрясение мозга влияет на организм и к чему это может привести Что интересно, каждый человек переживает сотрясение по-разному.