Медики рассказали, как недосыпание влияет на мозг

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В современном мире недостаток сна является серьезной проблемой, которая негативно отражается на здоровье и внешности человека, а также его работоспособности и скорости реакции.Если в течение нескольких ночей вы спали менее, чем по 5 часов, стоит срочно принимать меры. «Всего несколько часов недосыпа, если это не разовая проблема, связанная, например, с празднованием или поездками, чреваты существенным снижением реакции на 45%. Кроме того, хуже работает мозг – ведь он просто не успел восстановить силы и «перезагрузиться». А хронический недосып, как правило, проявляется ухудшением памяти и обострением множества заболеваний», — предупредила врач.У человека, который спит в среднем менее, чем 7-8 часов в сутки, выше риск инсультов, инфарктов, гипертонии. Без сна организм быстрее стареет.При этом специалист напомнил, что вредно не только недосыпание, но и слишком продолжительный сон. Идеальной продолжительностью человеческого сна является от 7 до 8 часов в день, причем сон в полуденное время также приветствуется, но только при условии, что дневной отдых будет длиться не более часа.Стоит также добавить, что все это касается исключительно взрослых граждан, так так детям стоит спать не менее 10 часов.