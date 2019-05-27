Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Авторы нового исследования заявили, что влияние рациона на риск развития рака сегодня является более существенным, чем ранее. Особенно сильно питание влияет на риск рака кишечника у мужчин.

Журнал JNCI Cancer Spectrum опубликовал доводы специалистов из Университета Тафтса в Бостоне о том, что питание современных людей становится все более существенным фактором влияния на возможное развитие рака, в частности, рака кишечника.

По словам ученых, их анализ выявил более 80 тысяч новых случаев заболевания раком среди людей в возрасте 20 лет и старше. У большинства этих пациентов рацион питания отличался низким содержанием цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов – при одновременно большом количестве употребляемого обработанного мяса и сладких напитков с преобладанием газировки.

«80 тысяч случаев онкологии, связанных с питанием, сопоставимы с количество случаев рака, спровоцированных алкоголем. И это сильно пугает», - сказала в связи с этимсоавтор проекта доктор Фанг Чжан.

Она отметила, что растущее влияние питания на риск возникновения рака убедительно демонстрируют мужчины. Чжан констатировали, что «на долю мужчин в возрасте 45 до 64 лет приходится самое большое число случаев появления онкологических диагнозов в связи с неправильным питанием». В частности, среди мужчин, по данным исследования, 38% случаев развития рака толстой кишки и прямой кишки ассоциируются именно с неправильным питанием.

Была выявлена и позитивная тенденция. Специалисты обнаружили, что среди женщин в постменопаузе, часто употребляющих органические продукты, снижается заболеваемость неходжкинской лимфомой и раком молочной железы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил sigivigi в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь