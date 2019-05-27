Алкоголь при лишнем весе делает риск цирроза печени более существенным

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Комбинация алкоголя и лишнего веса гораздо существеннее увеличивает риск развития заболевания печени, чем каждый из этих факторов в отдельности.Оксфордские специалисты утверждают, что употребление алкоголя людьми с избыточным весом гораздо быстрее уничтожает печень, чем только алкоголизация или ожирение. По мнению ученых, полные мужчины и женщины вообще не должны употреблять спиртное, чтобы не подвергать себя столь существенному риску.Исследователи проанализировали данные медицинских карт около 1,2 миллионов взрослых британок, после чего начали вести за женщинами наблюдение. Они установили: среди женщин с лишним весом, употреблявших в среднем 150 граммов чистого спирта в неделю, от цирроза печени умерли пять из каждой тысячи. Смертность среди полных женщин, выпивающих в неделю менее 70 граммов чистого спирта, была вдвое ниже.Также высоким риск смертности от цирроза печени оказался и для выпивавших мужчин, имевших лишний вес. Ученые рассчитали: для полных мужчин, употреблявших 150 граммов и более чистого спирта в неделю, вероятность развития цирроза увеличивалась в 19 раз.«Лишний вес и ожирение, осложненные потреблением алкоголя, существенно быстрее убьют вашу печень, ведь алкоголь усугубляет и без того тяжелое положение печени, вызванное избыточным весом. Помочь здесь может только увеличение физической активности и ограничение доступности алкоголя», - констатировали авторы работы.