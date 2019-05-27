Ранние признаки сахарного диабета

Иногда, чтобы заподозрить наличие диабета, достаточно обратить внимание на один из этих признаков. Поделитесь важной информацией с близкими!1. Параметры, которые указывают на высокий риск диабета:К сожалению, нет каких либо специфических клинических симптомов, на основании которых можно с уверенностью сделать вывод о наличии либо отсутствии диабета.В то же время есть несколько параметров, которые указывают на высокую вероятность развития сахарного диабета:- избыточный вес,- объем талии более 82 см,- сахарный диабет 2 типа у родственников.Женщинам с перечисленными факторами риска необходимо более тщательно следить за своим питанием, самочувствием и избавляться от лишнего веса.2. Изменения в самочувствии.В половине случаев развитие сахарного диабета 2 типа вообще не сопровождается какими либо симптомами, а заболевание выявляется случайно. У другой половины пациентов могут наблюдаться такие признаки:- жажда,- сухость во рту,- учащенное мочеиспускание,- повышенная утомляемость,- повышается частота мочеполовых инфекций (вследствие снижения иммунитета).В любом случае, для установления диагноза сахарный диабет необходимо дополнительное обследование: лабораторное определение уровня глюкозы в крови. Ориентироваться лишь на клиническую картину в данном случае нельзя.3. Анализы, которые необходимо сдать.Если вы заподозрили у себя сахарный диабет или входите в группу высокого риска развития данного заболевания, то необходимо в первую очередь обратиться к терапевту, врачу общей практики или эндокринологу для получения направления на анализ крови на содержание глюкозы.В ряде медицинских учреждений функционируют доврачебные кабинеты, которые оснащены глюкометрами – портативными приборами для оценки уровня глюкозы в крови.4. ПрофилактикаОсновным методом профилактики сахарного диабета 2 типа является достижение и поддержание нормальной массы тела с помощью правильного питания и должного уровня физической активности. В первую очередь, нужно исключить из рациона «пищевой мусор»: высококалорийные продукты , не содержащие в своем составе полезных витаминов, микроэлементов и клетчатки. К ним в первую очередь относятся сдобная выпечка, пирожные, торты, фастфуд, сладкие газированные напитки, фруктовые соки и нектары промышленного производства, майонез, снеки. Кроме того, следует помнить о норме суточного калоража. Для подавляющего большинства женщин этот показатель не должен превышать 1500-1700 ккал.