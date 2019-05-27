В течение двух часов после вспышки гнева повышаются риски инфаркта и инсульта

Людям, подверженным раздражительности и гневу, стоит задуматься над тем, как лучше контролировать свои эмоции – такие личности чаще сталкиваются с сердечными приступами и инсультами.Работа ученых Гарвардской школы общественного здоровья свидетельствует: сердечному приступу или инсульту нередко предшествует вспышка гнева. Исследователи установили, что в течение двух часов после такой вспышки в организме происходят опасные изменения, повышающие риск инфаркта или мозгового удара. Особенно уязвимы в таких обстоятельствах люди с хроническими нарушениями сердечно-сосудистой системы.«В течение двух часов после вспышки гнева риск сердечного приступа возрастает почти в пять раз, риск инсульта - более чем в три раза», - констатировали исследователи.Также ученые отмечают, что приступы гнева и бурного раздражения обладают накопительным эффектом – чем чаще они случаются, тем выше вероятность инфарктов и инсультов. По их словам, людям с «взрывным» характером стоит опасаться проблем с сердцем и кровообращением, в особенности, если в стрессовых ситуациях они обращаются к алкоголю и сигаретам. Подобные средства снятия стресса лишь увеличивают вероятность проблем со здоровьем.Вспыльчивым людям следует осваивать практики, способствующие расслаблению – это, отмечают специалисты, может спасти им жизнь.