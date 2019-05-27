Стало известно, какую музыку слушают умные люди

Участники с самым высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки.Этим вопросом задалась аспирантка Оксфордского университета Брукса (Великобритания) Елена Рачевска. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.Психолог изучила музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.Участники с самым высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки — эмбиент-электроники, джаза и классики.Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.