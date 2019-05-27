Стало известно, какую музыку слушают умные люди
Этим вопросом задалась аспирантка Оксфордского университета Брукса (Великобритания) Елена Рачевска. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.
Психолог изучила музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.
Участники с самым высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки — эмбиент-электроники, джаза и классики.
Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.
Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.
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