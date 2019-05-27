Женщины умирают от остановки сердца чаще мужчин

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Ученые из Нидерландов пришли к неожиданному выводу.Это связано с тем, что мужчины боятся оказывать первую помощь потерявшим сознание женщинам. Со стороны это может выглядеть, как сексуальные домогательства.Ученые из Нидерландов пришли к неожиданному выводу о том, что столкнувшиеся в каких-то публичных местах с остановкой сердца женщины рискуют уйти из жизни больше, чем мужчины. МедикФорум напоминает, что остановка сердца возникает в тот момент, когда главный насос нашего организма внезапно прекращает прокачивать кровь. Это опасное для жизни состояние, которое требует неотложных реанимационных мероприятий в виде использования переносных дефибрилляторов или хотя бы непрямого массажа сердца. Многие люди знают о том, как оказывать первую помощь, однако практика показывает, что мужчинам ее предоставляют чаще, чем женщинам.Наблюдения голландских исследователей продемонстрировали, что 73% мужчин, потерявших сознание в публичном месте из-за остановки сердца, получали непрямой массаж сердца от незнакомцев. Столкнувшиеся точно с такими же печальными обстоятельствами женщины могли рассчитывать на помощь окружающих лишь в 68% случаев. Это, возможно, было связано с тем, что находящиеся рядом мужчины просто боялись притрагиваться к женской груди, так как это могло рассматриваться, как сексуальное домогательство. Ну а в обществе в последнее время достаточно сильно обсуждается тема судебных преследований мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах. Из-за этого представители сильного пола все реже притрагиваются к женщинам даже случайно.Впрочем, некоторые эксперты не согласны с подробным объяснением. Они полагают, что женщинам оказывают непрямой массаж сердца реже, поскольку мужчины воспринимают их более хрупкими. Они просто боятся причинить ещё больший вред своими действиями. Никаких опасений по поводу сексуальных домогательств здесь якобы не появляется, поскольку женщине чаще всего становится плохо в людном месте, и что-либо заподозрить в таких обстоятельствах довольно проблематично.