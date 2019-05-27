Красный лук содержит вещества, которые влияют на опухоль кишечника

Данное заключение было сделано после лабораторных опытов.Вещества-антоцианины, присутствующие в красном луке, обладают свойством уменьшать скорость роста раковых опухолей.Исследователи из Гуэлфского университета (Канада) изучали влияние экстракта кверцетина, который был получен из пяти разновидностей лука, на опухолевые клетки колоректального рака (рак кишечника). В результате ими был сделан вывод о том, что вещество из состава лука обладает свойством уменьшать скорость роста опухолевой ткани. Результаты исследования на эту тему опубликовал журнал Food Research International.Самыми мощным эффектом в борьбе с раковыми опухолями отличаются компоненты красного лук, отметили эксперты. Данное заключение было сделано после лабораторных опытов, в ходе которых ученые наблюдали за результатом прямого контакта клеток опухолей кишечника с экстрактом лукового кверцетина. Выяснилось, что этот компонент нейтрализует свободные радикалы, которые способны вызывать повреждения ДНК, провоцируя развитие рака. Кроме того данное соединение обладает противовоспалительным действием.Также ученые установили, что в красном луке присутствует не только кверцетин – в этом овоще содержится и очень большое количество антоцианов, усиливающих противораковые свойства этого борца с раковыми опухолями.