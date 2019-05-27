Медики предупредили об опасности популярного напитка

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«Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Если вы умеренно потребляете кофе ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен», — указано в посте.Отмечается, что кофе имеет множество полезных свойств. Он повышает давление и улучшает мозговое кровообращение, но, вместе с тем, уменьшает риск атеросклероза.Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти.Также любители кофе реже болеют диабетом.Однако в то же время кофе может вредить здоровью:Если ваш организм долго обезвреживает кофеин, то последний действует дольше и сильнее, вызывает тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушения сна.Если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон — не пейте его.Кофе может вызвать зависимость.«Опирайтесь на свои ощущения от кофе, чтобы понять, сколько его можно выпить именно вам», — отмечено в посте.