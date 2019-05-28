Медики назвали основные признаки остановки сердца

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Это угрожающее жизни состояние, при котором происходит нарушение электрической системы сердца, из-за чего оно сокращается слишком быстро, а потом останавливается. В данном случае человеку требуются неотложные реанимационные меры, ведь счет идет на минуты и даже секунды.Дискомфорт в области груди. Первый признак будущей остановки сердца, при котором вы ощущаете сильную боль в грудной клетке. Они возникает тот момент, когда происходит нарушение функционала сердца. Отметим, что боли в груди могут появиться за недели до остановки сердца, но в большинстве случаев их наблюдают за несколько минут или несколько часов.Потеря сознания. В случае остановки сердца человек быстро теряет сознание, поскольку мозг лишается доступа крови. Это один из самых очевидных и явных признаков.Одышка. Лёгкие также быстро реагируют на нарушение кровообращения, вызванные приостановкой в работе сердца. Они лишаются необходимого доступа кислорода, и пока человек находится в сознании, он сталкивается с мощнейшей одышкой.Отсутствие пульса. Если человек столкнулся с остановкой сердца, то нащупать пульс на руке или на шее практически невозможно. Именно в этот момент требуется использовать дефибриллятор, поскольку электрошок может запустить сердце заново.Внезапные падения. Данные падения обычно объясняются резким снижением артериального давления и последующей слабостью или потерей сознания.