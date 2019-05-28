Диетолог рассказала, как уменьшить живот без тренировок

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Тренировки и диеты не обязательныУменьшить живот и убрать лишние сантиметры с талии можно при помощи трех правил.Во-первых, нужно есть достаточно для насыщения, но только тогда, когда испытываешь голод. Об этом в Instagram сообщила диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Елена Кален.Второе правило – делать упражнения на растяжку. Третье – нужно ежедневно качать пресс.«Размер талии тоже будет уменьшаться, если вы будете есть только при наличии голода. Тренироваться для снижения веса не обязательно», – заверила Кален.Она подчеркнула, что для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо. Физические упражнения ускорят процесс, но не обязательны для сброса веса.