Диетолог рассказала, как уменьшить живот без тренировок
Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры с талии можно при помощи трех правил.
Во-первых, нужно есть достаточно для насыщения, но только тогда, когда испытываешь голод. Об этом в Instagram сообщила диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Елена Кален.
Второе правило – делать упражнения на растяжку. Третье – нужно ежедневно качать пресс.
«Размер талии тоже будет уменьшаться, если вы будете есть только при наличии голода. Тренироваться для снижения веса не обязательно», – заверила Кален.
Она подчеркнула, что для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо. Физические упражнения ускорят процесс, но не обязательны для сброса веса.
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