Диетолог рассказала, как уменьшить живот без тренировок

Тренировки и диеты не обязательны

Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры с талии можно при помощи трех правил.

Во-первых, нужно есть достаточно для насыщения, но только тогда, когда испытываешь голод. Об этом в Instagram сообщила диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Елена Кален.

Второе правило – делать упражнения на растяжку. Третье – нужно ежедневно качать пресс.

«Размер талии тоже будет уменьшаться, если вы будете есть только при наличии голода. Тренироваться для снижения веса не обязательно», – заверила Кален.

Она подчеркнула, что для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо. Физические упражнения ускорят процесс, но не обязательны для сброса веса.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь