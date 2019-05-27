Медики подсказали, что должно быть в аптечке для отдыха на природе

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При любой серьезной травме или болезнях необходимо срочно вызвать скорую помощь.Не только зеленка и пластырь должны быть в аптечке, которую берете на природу. О том, какие лекарственные средства следует взять с собой рассказал заведующий консультативно-информационного отдела «1583» Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко.«Собираясь на дачу, обязательно надо запастись лекарственными средствами. Прежде, чем составлять аптечку в дорогу, проверьте срок хранения препаратов. Для удобства подпишите упаковки — препарат для чего используется. А уже по приезду сложите их в прохладное место, подальше от солнечных лучей», — говорит врач.Первым, что следует положить в аптечку, по мнению врача, должны быть препараты от аллергии, ведь на природе человек поджидает много возбудителей: растения, насекомые или даже дым от огня.Также дачники должны обязательно держать при себе обезболивающие и спазмолитические препараты — на случай головной боли или спазма в животе. Однако злоупотреблять такими средствами врач не советует.Необходимо взять жаропонижающие препараты, особенно, когда на природу едут еще и дети.«Не забудьте положить в свою аптечку средства от расстройства желудка. Это могут быть абсорбенты, такие как активированный уголь, а также препараты, нормализующие пищеварение», — говорит Комашко.По его словам, даже если у вас нет проблем с сердцем, стоит запастись валидолом и нитроглицерином. Могут понадобиться и средства от кашля или лекарства от насморком, ими врач тоже советует не пренебрегать, собираясь на дачу.«В аптечке должны обязательно быть против ожоговые препараты. Еще одной традиционной составляющей аптечки является растворы зеленки и йода. Не забудьте положить вату, бинт и лейкопластырь. И конечно не помешает положить средства для отпугивания насекомых и лечения укусов, а также крем для защиты от солнца», — сказал собеседник.Он напомнил, что при любой серьезной травме или болезнях необходимо срочно вызвать скорую помощь.