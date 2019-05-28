Названы самые эффективные способы борьбы с целлюлитом

Эксперты назвали способы избавления от целлюлитаСамые эффективные способы борьбы с целлюлитом работают только в комплексе, рассказали российские специалисты. По их словам, частично избавиться от целлюлита можно уже за две недели.Журналисты пообщались с экспертами в области дерматологии и косметологии, назвавшими наиболее действенные меры по избавлению от целлюлита.Контроль углеводов и физическая активность. Эксперт Людмила Смирнова высказалась о том, что один из самых эффективных способов – контроль углеводов в рационе питания. Если сократить в питании количество углеводов и заниматься спортом, откровенно неэстетичного проявления целлюлита можно избежать.Массаж. По словам эксперта, в борьбе с целлюлитом «ручные и механические воздействия — это вспомогательные процедуры». Людмила Смирнова добавила, что антицеллюлитные кремы дают эффект только при условии, что используются при массаже. Как сказала специалист, если просто намазаться таким кремом и сидеть ждать эффекта, то такое ожидание ни к чему не приведет. Кремы без массажа для избавления от целлюлита — напрасно потраченные деньги.Правильное питание. Не хотите видеть у себя целлюлит, сделайте здоровое питание постоянным. Правильное питание и регулярные тренировки помогают бороться с накоплением избытка жира в клетках, а вместе с этим – и с целлюлитом, утверждает другой эксперт, косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько. Нужно строго контролировать потребление соли, активно есть продукты, богатые калием и витамином С.Также следует отказаться от фастфуда, газированных напитков, кофе и бросить курить, так как все это ухудшает кровообращение и разрушает сосуды, что непосредственно влияет на вид кожи. Недостаток воды и полезных жирных кислот также делает целлюлит более заметным, поэтому важно пить достаточно воды и потреблять здоровые источники жиров.