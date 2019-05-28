Медики сообщили, кому вредно есть мясо и сыр
Ученые изучили привычки питания 6500 человек и через 20 лет оценили их состояние здоровья. Выяснилось, что риск преждевременной смерти и ухудшения здоровья возрастал в два раза у лиц, потреблявших пятую часть суточной нормы калорий в виде продуктов животного происхождения.
Авторы исследования считают, что активное потребление белка, содержащегося в сыре и мясе, ускоряет деградацию клеток и рост опухолей.
Чтобы снизить риск развития смертельных заболеваний, лица старше 50 лет должны сократить суточную норму потребления животных продуктов и перейти на чечевицу, фасоль, рыбу.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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