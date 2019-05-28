Врачи рассказали, какие продукты могут вызвать воспаление

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Согласитесь, этот недуг хоть и кратковременный, но довольно неприятный. Воспаления появляется тогда, когда иммунная система «отправляет» лейкоциты в место, где есть инфекция или травма. В следствии чего начинается боль и отек, что и является главным признаком этого процесса.Именно в то время, когда воспаление приобретает хронический характер, создаются условия для развития других заболеваний — от синдрома раздраженного кишечника до сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Стоит отметить, что существует перечень факторов, которые могут привести к хроническому воспалению. Более подконтрольный из них — это диета. По этому, нужно разбираться в продуктах, чтобы не подвергнуть свой организм опасности.К примеру, растительное масло. Рафинированные растительные кулинарные масла, являются высококонцентрированными источниками омега-6 жирных кислот. Эксперты не против того, что они содержат незаменимые жиры, но, тем не менее их следует употреблять не слишком большом количестве.Их важность, в том, что организм использует эти жиры для образования гормонов, которые в свою очередь извлекаются из омега-3 жирных кислот, к тому же являются противовоспалительными, в то время, как гормоны омега-6 обладают противоположным свойством — они провоцируют воспаление.Далее речь пойдет о красном вине. Умеренное потребление красного вина полезно против воспалительных процессов в организме. Допустимая доза 30 мл для женщин и 60 мл для мужчин 2-3 раза в неделю. В случае передозировки уровень белка также увеличивает скорость воспаления.Напоследок выделим красное мясо. Как и красное вино, потребление небольшого количества красного мяса полезно для организма, ведь это главный источник белка, а также витаминов группы В, цинка, железа и других важных питательных веществ. Но в тоже время источник насыщенного жира, который увеличивает риск воспаления.