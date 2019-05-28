Названы полезные продукты, вызывающие ожирение

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Полезные продукты — основа здоровой жизни и хорошего вида.Однако, чтобы похудеть с помощью правильного питания, следует помнить о допустимой порции и правилах употребления пищи. Так как даже овощи, фрукты, каши и молочные продукты могут привести к набору лишнего веса.Украинский диетолог-консультант Яна Кравченко рассказала о топ-5 полезных продуктах, от которых можно поправиться. Также эксперт дала советы, в каких количествах их лучше употреблять, чтобы сохранить фигуру.Овсяная кашаОвсянка в виде хлопьев, которую запаривают кипятком – это пустые углеводы. Они не дают длительного ощущения сытости, провоцируют скачок уровня сахара в крови, после чего появляется сильное чувство голода. Поэтому, через короткое время человеку снова хочется есть, а прыжки глюкозы провоцируют ожирение.Поэтому диетолог советует выбирать твердую овсянку, которую надо варить. Допустимая норма ее потребления около 250 граммов в день.Ягоды-фруктыСладкие ягоды и фрукты содержат большое количество сахара, поэтому также угрожают лишним весом. Кравченко советует есть 1-2 несладких яблока, зеленые бананы или до 300 граммов ягод в первой половине дня. Особенно опасны для фигуры сладкий арбуз, виноград и хурма.ОвощиВсе овощи, кроме картофеля, — низкокалорийные, быстро насыщают желудок, обогащают рацион клетчаткой, что способствует похудению. При этом есть группа овощей, так называемых простых углеводов, которые стимулируют повышение уровня сахара в крови, что затрудняет потерю веса.К таким относят свеклу, кукурузу, морковь и зеленый горошек. Диетолог советует кушать их в первой половине дня, а норма потребления – не более 100 граммов за один прием.ОрехиОрехи — достаточно жирный продукт. Так, на 100 граммов грецких орехов в среднем приходится 65,2 грамма жира. При этом суточная норма жиров для человека составляет 80-100 граммов, из которых 40% должны быть растительными. Поэтому, позволить себе можно всего несколько орехов во время перекуса.Кисломолочные напиткиКефир, йогурт, простокваша, ряженка считаются здоровыми, несмотря на то, что часто они имеют определенную жирность и содержат сахар в виде фруктовых наполнителей. Норма употребления таких продуктов в день — не больше 250-300 граммов. Также, диетолог советует пить йогурт или кефир на ночь, так как это улучшит сон и облегчит опорожнение кишечника.