Назван неожиданный фактор, провоцирующий цирроз печени

Как уберечь печень.Исследователи из Соединенных Штатов Америки подтвердили предположение, согласно которому физическая активность (например — продолжительные пешие прогулки и упражнения для укрепления мышц) может в значительной степени понижать риск развития цирроза печени. Материалы соответствующего исследования были представлены в рамках Недели болезней пищеварения.«Эпидемия ожирения, которая продолжается в США и других развитых странах, провоцирует в том числе и рост случаев цирроза печени. И следует с сожалением признать, что на данный момент у американской системы здравоохранения нет сколько-нибудь качественных руководств по профилактике этой опасной болезни», — рассказывает Трэйси Саймон из Гарвардской медицинской школы.Саймон отметила, что положительный эффект от физических упражнений является довольно выраженным — риск цирроза печени, как показали последние исследования, заметно снижается среди людей, которые регулярно занимаются ходьбой, а также подвергают свой организм физическим нагрузкам.«В США с каждым годом фиксируется все более заметное повышение смертности от цирроза печени, поэтому поиск оптимальных способов профилактики болезни является чрезвычайно важным. Худшие прогнозы показывают, что если не сломать негативный тренд, то уже к 2030 году смертность от цирроза увеличится в три раза», — добавляет Саймон.