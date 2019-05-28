Медики подсказали, как отличить поллиноз от простуды

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В 95% случаев аллергические симптомы одинаковыПоллиноз легко перепутать с простудой, однако есть признаки, которые позволяют отличить заболевания друг от друга.Схожесть проявлений поллиноза и простуды подтвердила ученый-аллерголог Светлана Валина.В 95% случаев аллергические симптомы одинаковы — это: покраснение и резь в глазах, отек век, слезотечение, зуд на небе и в ушах, першение в горле, кашель, многократное чихание за один раз подряд, заложенность носа и водянистые, бесцветные выделения из него. Следует запомнить: в отличие от простуды, при поллинозе перечисленные симптомы проявляются без повышенной температуры.Однако, предостерегла врач, поллиноз может обострять атопический дерматит, бронхиальную астму, крапивницу, отек Квинке. При их возникновении необходимо обязательно обращаться к аллергологу. Специалист может назначить анализы, позволяющие выявить аллергены, на которые обостренно реагирует организм.Также врач объяснила, что поллиноз проявляется весной, летом и осенью. В эти периоды аллергикам важно правильно питаться — употребление некоторых овощей, фруктов и круп может усилить нежелательные проявления.В апреле-мае, по словам эксперта, следует исключить из рациона яблоки, сырую морковь, косточковые плоды, помидоры, картофель. В июне-июле – следить за количеством потребляемых хлебобулочных изделий, круп, пива, кваса, колбасных изделий. В августе-сентябре – контролировать потребление бахчевых, кабачков, баклажанов, семечек подсолнечника, халвы, цитрусовых, меда.Помимо этого, предрасположенным к поллинозу людям не стоит выходить из дома рано утром и в сухую, ветреную погоду. На улице им необходимо носить солнцезащитные очки и головные уборы, а, вернувшись домой, — принимать душ и менять одежду.