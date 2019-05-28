Диетологи объяснили, почему нужно ежедневно взвешиваться
Это в свою очередь увеличивает возможность сохранить фигуру или даже похудеть.
Американские ученые в течение двух месяцев проводили исследования, в котором приняли участие более сотни человек в возрасте от 18 до 65 лет.
Результаты эксперимента показали, что ежедневные взвешивания являются строгим напоминанием о необходимости соблюдать режим диеты и физических нагрузок, не позволяя себе поблажек.
Кроме того, после взвешиваний каждый день люди даже начинают уделять спорту больше времени и более тщательно контролировать пищу, которую они едят.
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