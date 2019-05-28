Врачи рассказали, чем нельзя запивать таблетки

Оптимальный выбор для запивания лекарств — обычная вода.В сочетании с этими препаратами могут оказывать опасное действие на наш организм.Противопростудные и жаропонижающие таблетки обычно принимают либо за полчаса до еды, либо после, и запивать их можно любым соком, но не грейпфрутовым. В сочетании с лекарственными препаратами грейпфрутовый сок может оказывать опасное действие на наш организм.Нельзя запивать таблетки чаем, так как содержащийся в нем танин образует нерастворимые соединения, и многие лекарства попросту выпадают в осадок. Запивать чаем нельзя особенно азотсодержащие препараты: кофеин, папаверин, кодеин, эуфиллин. И ни одно лекарство, никогда нельзя запивать алкоголем!Антибиотики запиваются большим количеством воды, не менее стакана, чтобы они не повредили слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Препараты из группы тетрациклинов и линкозамидов нужно принимать стоя и запивать большим количеством обычной воды.Антибактериальные препараты, особенно если это касается сульфаниламидов, следует принимать натощак и запивать стаканом с водой. Если Вам необходимо пройти курс лечения антибактериальными препаратами, то во время их приема необходимо пить щелочные минеральные напитки для нормальной работы почек.Биологически активные добавки рекомендуется запивать любым соком (кроме грейпфрутового) или водой. Вообще их лучше всего принимать после еды. Витамины запиваются водой и принимаются либо за полчаса, либо через полчаса после еды. Запивать водой необходимо также пищеварительные ферменты и препараты в капсулах, имеющие растворимую оболочку. Принимать такие препараты можно во время или после еды.Это может показаться сложным — запомнить, чем можно, а чем нельзя запивать то или иное лекарство. Но на самом деле ничего сложного нет. Достаточно прочитать инструкцию или спросить лечащего врача, а если нет возможности этого сделать, то запивайте лекарство водой, не ошибетесь точно.