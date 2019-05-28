Как спастись от аллергии в сезон цветения

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Начался опасный сезон.С конца мая до середины июля, как правило, начинается сезон цветения и плодоношения растений. Многие страдают сезонной аллергией от пыльцы деревьев и трав.Если вы заметили симптомы аллергии, такие как чихание, першение в горле, насморк, резь в глазах слезотечение и другие, то следует принять некоторые меры:Следует максимально избегать контакта с аллергеном — установить на окна и форточки специальную сетку, надевать солнцезащитные очки, в машине закрывать окна и пользоваться кондиционером, детскую коляску защитить москитной сеткой.Необходимо тщательно соблюдать меры гигиены, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.После возвращения домой с улицы нужно обязательно переодеться, умыться, промыть полость носа. Не реже двух раз в день необходимо принимать душ или ванну и чаще умываться, чтобы на лице не скапливалась пыльца, которую переносит пух.Во время обострения аллергии следует придерживаться диеты, не употреблять шоколад, яйца, морепродукты и другие потенциально аллергенные продукты.Тем, кто уже наблюдаются у аллерголога и знают свой диагноз, необходимо принимать те препараты, которые им рекомендовал врач.