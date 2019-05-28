Диетологи назвали привычку, способную предотвратить ожирение

Что блокирует набор веса.Более 37% жителей планеты живут с ожирением. Люди, склонные к избыточному весу, набирают до 1 килограмма в год. В частности, эксперты выявили пик — так называемое «праздничное ожирение». Так, в мае и январе взрослые россияне набирают 0,4-1,5 кг. Диетологи нашли способ предотвратить эту тенденцию.Как выяснилось, ежедневное взвешивание предотвращает ожирение. Ученые из Университета Джорджии доказали это экспериментальным путем. Для исследования было отобрано 111 взрослых людей, возрастом до 65 лет.Первой группе пациентов предложили контролировать вес тела, взвешиваясь несколько раз в день, а вторая продолжала жить по привычному распорядку. Параллельно, участников эксперимента попросили сохранить свой изначальный вес — не давая каких-либо рекомендаций.Через три месяца были подведены итоги исследования. Так, люди, контролировавшие свой вес, не набрали дополнительных килограммов, а в некоторых случаях — даже похудели. При этом участники, которые не взвешивались, набрали вес.По мнению автора исследования, Мишель Вандаллен, это обусловлено чувствительностью человека к расхождению между реальностью, и желаемым образом. Люди каждый день видели, что их ожирение прогрессирует, что мотивировало их на поиск лучшей диеты и занятия спортом.