Медики открыли неожиданный симптом рака

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Как онкология влияет на сон.Европейский фонд Lung наблюдал за 19 тысячами человек в рамках исследования влияния определенных состояний во вне на онкологию. Выяснилось, что люди, страдающими апноэ во сне, чаще оказываются больны раком, чем те, у кого не наблюдается этот недуг.Примечательно, что женщины с состоянием апноэ больше подвержены риску развития рака, чем мужчины.Доцент кафедры респираторной медицины в Университете Аристотеля в Салониках профессор Афанасия Патака рассказала, что причиной этому является недостаток кислорода во время сна, что создает положительную биологическую среду для развития клеток рака. Тяжелый вид апноэ может быть свидетельством злокачественного процесса.Апноэ (OSA) – это состояние во время сна, когда нарушается дыхательный процесс, происходят остановки дыхания, в среднем, на 40 секунд. Человек, имеющий такой недуг часто не догадывается о том, что «плохо» спит.