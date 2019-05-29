В классификации ВОЗ появились две новые болезни

Почему не стоит переутомляться.Отныне зависимость от видеоигр и переутомление — это официальные болезни. Такими их признала Всемирная организация здравоохранения.В редакции ВОЗ одобрила 11 версию Международной классификации болезней, в частности в разделе психологических расстройств. Обновленный документ вступит в силу с 1 января 2022 года.По данным Всемирной организации здравоохранения, переутомление или так называемый синдром эмоционального выгорания описывается как физическое и психическое истощение. Оно происходит в результате хронического стресса, связанного с работой.Заболевания от видеоигр, то есть игромания, характеризуется тремя основными симптомами: во-первых, нарушается контроль, например, частота игр, продолжительность, интенсивность, во-вторых, игры начинают преобладать над другими жизненными и повседневными интересами. В-третьих, несмотря на негативные последствия, играющий человек не может остановиться, даже осознавая, что таким образом он разрушает свое здоровье.В ВОЗ отмечают, что такое поведение приводит к значительному ухудшению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизни.По данным Минздрава Украины, самые распространенные признаки усталости — ощущение бессилия, рассеянность, ухудшение памяти, снижение интереса к работе, повышенная раздражительность, постоянная сонливость. Все эти симптомы сообщают, что надо остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление, то есть совокупность устойчивых и неблагоприятных для здоровья сдвигов в организме, после которых трудно вернуться к норме.Само переутомление характеризуется головной болью, повышенной утомляемостью, хронической раздражительностью, нарушением сна. Также возможно возникновение артериальной гипертензии или ишемической болезни сердца.К действенным средствам от усталости Минздрав относит полноценный сон, правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатрат, регулярная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, изменение деятельности, оптимизм и чувство юмора, а также хобби.К переутомлению приводит прежде всего потребительское общество, отметил заместитель главы правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.По его словам, сегодня многие воспринимают счастье как материальное благо. Поэтому такие люди постоянно стараются больше зарабатывать, потому что видят, что кто-то зарабатывает больше, чем они, добавил врач.«Люди, которые погружены в такую идеологию, такую философию бытия, они находятся в постоянной погоне за приобретение чего-то — новых денег, новых благ и так далее. Эта погоня очень многих побуждает становиться не человеком, а машинкой. Такой человек всегда несчастлива, потому что у кого-то больше, чем у него, кто достиг большего. Он всегда несчастен, и он всегда работает в условиях стресса», — отметил Надутый.В основе игромании лежит одиночество, а это отсутствие связей и привязанности, считает психотерапевт Вячеслав Халанский. По его словам, проблема игромании двоякая: есть психологический компонент и социальный. И сама игра — это только симптом.Такая болезнь часто прослеживается в семьях, где-либо запрещалось, либо не приветствовалось выражать различные чувства и переживания. У человека с игроманией, говорит психолог, настроение резко меняется во время отрыва от игры. Он становится агрессивной, подавленной, переживает депрессивное ощущение. Социальные связи сокращаются до, например, игры и отношений со своим партнером, или только игры.Такие люди думают, что точно знают секрет выигрыша и то, куда потратить деньги после триумфа. Их жизненное кредо — стараний прилагать мало, но получать много. Инфантильность — личностная черта игроков, убежден Вячеслав Халанский.«Это может быть как симптом того, что ребенок не имеет таких ярких, добрых эмоций в повседневной жизни, нет почти такого теплого контакта с родителями. Он должен искать ощущение удовлетворенности, компенсации того, что нет эмоционального переживания в жизни. Например, нарушение отношений с родителями. То, что я увидел из своей практики, это именно проблема, связанная с эмоционально холодными отношениями», — отметил Халанский.Зависимость от игр — проблема всей семьи. Решать эту проблему нужно не одному, но всем вместе, говорит Вячеслав Халанский. По его словам, помочь человеку может восстановления здоровой привязанности, а участие в жизни зависимого возвращает его к жизни.По данным ВОЗ, геймера могут признать больным, если в течение не менее года наблюдаются симптомы — игры занимают все больше времени и мешают различным сферам жизни. Однако для большинства игры все же остаются хобби, а не превращаются в зависимость, добавляют в организации. В то же время, производители компьютерных игр со всего мира призвали ВОЗ пересмотреть свое решение, заявив, что оно «не основывается на достаточно надежных доказательствах».