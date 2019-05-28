Врачи рассказали, почему жара полезна для мозга
Ученые выяснили, как жаркая погода влияет на мужчин и женщин. При повышении температуры мужчины лучше выполняли только логические задачи, а у женщин повышается производительность труда.
Группа ученых из Германии провели исследование, где принимали участие пять сотен мужчин и женщин. Испытуемые при различной температуре воздуха — до 32 градусов по Цельсию — проходили тесты на когнитивные, математические и вербальные способности.
Участники складывали двузначные числа без помощи калькулятора, составляли слова из случайного набора букв и решали логические задачи.
Исследование показало результат, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при высокой температуре. У мужчины же получалось все напротив, при более низкой температуре воздуха. Повышенная температура давала возможность мужчинам лучше выполнять только логические задачи. Ученые пришли к выводу, что для лучшей производительности труда в офисах нужно устанавливать температуру воздуха немного выше, чем это происходит в большинстве случаев сейчас.
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