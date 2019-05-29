Медики рассказали, почему женщинам вредно выходить замуж

А мужчинам семейная жизнь идёт на пользу.Ученые из Лондонской школы экономики во главе с профессором Полом Долланом подготовили книгу на основе масштабных исследований, которые показали, что семейная жизнь не обладает одинаковой пользой или одинаковым вредом для всех людей.Выяснилось, что мужчины, вступающие в брак, могут рассчитывать на увеличение средней продолжительности жизни. Семейная жизнь позволяет им совершать меньше рискованных поступков, зарабатывать больше денег и более внимательно относиться к собственному здоровью. А вот у женщин ситуация прямо противоположная.В частности, если до начала семейной жизни женщины находились на диете и следили за своей фигурой, то после они часто не имеют времени и сил на все это, и особенно после рождения детей.Самой счастливой и здоровой подгруппой среди населения оказались женщины, которые никогда не вступали в брак и не рожали детей. Впрочем, профессор Доллан подчеркивает, что состоящие в браке люди более «счастливы», чем другие группы населения, но только в том случае, если опросы об уровне счастья проводятся в присутствии обоих супругов.Если же начинают опрашивать супругов поодиночке, то статистика оказывается вовсе не такой радужной.