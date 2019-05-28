Эти сезонные травы помогут нормализировать пищеварение

Большинство этих растений есть у каждого на кухне.Некоторые из них имеют спазмолитический эффект, устраняют боли в желудке, и уменьшают газообразование. В то время как другие борются с бактериями, вызывающими расстройство пищеварения.Вот они — самые лучшие растения, которые могут быть использованы для нормализации пищеварения:ГоречавкаСемья горечавки (лат. Genti?na) включает в себя более 400 видов, все из которых обычно называют горечавкой и они имеют поразительно долгую историю применения в медицине. Горечавка получила свое название от иллирийского царя Gentius, который правил в Средиземноморском регионе в 181 году до н. э. Русское название — горечавка произошло из-за очень горького вкуса этого растения. Современная горечавка произрастает в Европе, на Кавказе, Западной Сибири, части Ирана и в Тибете.Горечавка может помочь с пищеварением с помощью увеличения слюноотделения и выработки желудочной кислоты, а также путем увеличения потока крови в желудке и кишечнике.В одном исследовании 4 различных вида горечавки очень сильно улучшили процесс пищеварения у крыс. Они увеличили выработку желудочной кислоты и пищеварительного фермента — пепсина. Горечавка также может повысить количество слизи, что помогает предотвращать повреждение стенок желудка желудочной кислотой. У крыс с нарушенной работой кишечника активное соединение из горечавки (gentiopicroside) восстановило нормальное пищеварение.Согласно многочисленным исследованиям на животных экстракты горечавки могут защищать от язвы желудка и повреждения стенок желудка. И дополнительное, горькие настойки с горечавкой обладают антибактериальным и противогрибковым действием.ЦитрусыЦитрусы — это род вечнозеленых деревьев и кустарников, которые включают в свою группу лимоны, лаймы, апельсины, мандарины и другие цитрусовые. Все цитрусы происходят из Юго-Восточной Азии, но только некоторые из них имеют горькие вкусы. Основным горьким растением из этой группы является горький апельсин (Citrus aurantium).У крыс с синдромом раздраженного кишечника применение горького апельсина снизило активность диареи, уменьшило воспаление толстой кишки и выработку воспалительных белков (ФНО-alpha, ЦОГ-2). Биоактивное вещество из горького померанцевого эфирного масла (?-myrcene) помогло уменьшить воспаление в желудке и развитие язв в кишечнике у крыс.Эфирное масло из горькой апельсиновой корки уменьшило размер язвы желудка и помогло вырастить новые кровеносные сосуды для помощи в процессе заживления в опытах на крысах. В другом исследовании с крысами это эфирное масло защитило стенки желудка от воздействия спирта и от действия нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) через увеличение количества слизи на стенках желудка.Флавоноид, обнаруженный в цитрусовых (нобилетин), улучшил целостность барьера в кишечнике (уменьшил проницаемость) и оказал противовоспалительное действие у крыс с воспалением толстой кишки. Такое свойство этого флавоноида может помочь людям с нарушением проницаемости стенок кишечника («дырявый кишечник»). Однако, другие флавоноиды могут фактически ухудшить возможность пропускать жидкость через стенки кишечника. Некоторые из этих флавоноидов в горьком апельсине (гесперидин и неогесперидин) даже ухудшили язвы и проницаемость кишечника у крыс.ОдуванчикГорький одуванчик (Taraxacum), традиционно используется во всем мире — от Кореи до Португалии и Боливии. Удивительно, но это растение помогает многим людям с расстройством желудка.Хотя клинические испытания не были проведены, но исследования на животных показывают преимущества одуванчика для пищеварения. У свиней улучшилось переваривание пищи и снизилось количество Кишечной палочки. У крыс одуванчик помогал быстрее переносить пищу из желудка в кишечник. У рыб экстракты одуванчика повышают иммунитет кишечника и антиоксидантную защиту. Экстракты также улучшили работу кишечника, что может способствовать лучшей абсорбции полезных веществ из пищи.Одуванчик также обладает противовоспалительными свойствами. У крыс это растение улучшало как в краткосрочное, так и долгосрочное воспаление в желудке (блокируя вход тучных клеток в желудок и уменьшая выработку воспалительного цитокина ФНО-альфа).В экспериментах на мышах и на клетках экстракты одуванчика предотвращали воспаление толстого кишечника (уменьшая выработку ЦОГ-2, цитокинов IL-1beta и ФНО-альфа) и стимулировали повышенный рост 14 видов полезных пробиотических бактерий (bifidobacteria).Лопух большой (репейник)Лопух большой или репейник (Arctium lappa) — горькое и противовоспалительное много летнее растение, который часто использовался в североамериканской, азиатской и европейской народной медицине.Множественные исследования на животных подтвердили, что большой лопух (репейник) и его активные компоненты могут защищать желудок и кишечник от воздействия агрессивных веществ и предотвращать развитие язв. Одно из его активных соединений (арктигенин) снизило воспаление в толстом кишечнике у крыс. Ферментированный лопух повысил уровень пробиотических бактерий в кишечнике у крыс, в отличие от неферментированного лопуха.Инулин, извлеченный из лопуха, способствует росту полезных бактерий. Инулин значительно усиливает полезные кишечные бактерии у мышей и способствует боле эффективной работе полезных лактобацилл и бифидобактерий. В одном исследовании на мышах лопух также смог безопасно предотвратить увеличение веса тела.АртишокАртишок — многолетнее растение семейства Астровые. Считается полезной здоровой пищей. Несколько клинических исследований показывали что экстракт из листьев артишока эффективен против нарушения работы кишечника.В клиническом исследовании с участием 208 пациентов с синдромом раздраженного кишечника экстракт из листьев артишока уменьшил запор и понос с улучшением общего качества жизни. К концу исследования 26% участников больше не имели симптомов синдрома раздраженного кишечника.В опросе людей с расстройством желудка и синдромом раздраженного кишечника около 96% из них сказали, что прием артишока было также эффективен или даже лучше, чем предыдущее лечение. Артишок помогал пациентам с синдромом раздраженного кишечника путем предотвращения спазм мышц и нормализации микрофлоры кишечника.Cynarin — гидроксикориновая кислота и биологически активный химический компонент артишока, который способствует увеличению производства желчи, что помогает в пищеварении и лучшему усвоению жирорастворимых витаминов А и D.Экстракты артишока предотвращают спазмы кишечника в экспериментах с морскими свинками, что приводило к облегчению боли в животе. В опытах на крысах экстракт из листьев артишока предотвратил повреждение спиртом стенок желудка.РомашкаРомашка (Matricaria chamomilla) — это нежное растение с большими лечебными возможностями, за что оно ценится во всем мире. В клиническом исследовании с 65 женщинами, которые проходили химиотерапию при лечении рака молочной железы, таблетки с ромашкой уменьшили частоту приступов тошноты.Сегодня требуется больше клинических исследований ромашки на людях, но опыты на животных уже показывают пользу ромашки для здоровья кишечника. В эксперименте с морскими свинками прием ромашки уменьшил мышечные спазмы тонкого кишечника. В опытах с крысами ромашка защищала от язвы и окислительного стресса в кишечнике, и снижало приступы диареи. В толстом кишечнике крыс экстракт ромашки снижал уровень воспалительных белков (таких как IL-6, NF-KB и ФНО-alpha).РасторопшаРасторопша ( и её основное биоактивное вещество — силимарин) лучше всего известна как средство для поддержки здоровья печени и противовоспалительное средство, но она также обладает горьким вкусом, что может улучшить пищеварение. Силимарин (расторопша) предотвратил возвращение язвенного колита после лечения в клиническом исследовании с 80 пациентами.Множественные исследования на крысах показывают, что расторопша защищает кишечник от язв и воспаления (это происходит путем уменьшения количества нейтрофилов в кишечнике и снижение выработки желудочной кислоты). Растение также может улучшать выработку желчи, которая помогает с перевариванием пищи всасывания жирорастворимых витаминов.Желтокорень (goldenseal)Желтокорень (goldenseal, hydrastis canadensis) — уроженец из Северной Америки, известен, как растение, которое традиционно использовалась при лечении инфекций. Большая часть современных научных исследований касается берберина, горького соединения, обнаруженное в корнях желтокорня, и обладающее многими лечебными свойствами.Берберин из желтокорня является натуральным безопасным веществом против диареи. В клиническом исследовании с участием 196 пациентов с синдромом раздраженного кишечника берберин значительно уменьшил частоту случаев поноса и силу боли в животе. В другом клиническом исследовании с 165 людьми берберин в 42% случаев в течение одного дня остановил понос, возникший из-за инфекции E. coli.В исследованиях на людях и крысах берберин (желтокорень) значительно ускорял пищеварение, уменьшая время, необходимое для перемещения пищи через тонкий кишечник. В экспериментах на крысах берберин снижал воспаление кишечника путем уменьшения перекисного окисления липидов и снижения уровня NF-kB. В опытах с крысах, имеющими диабет, берберин (желтокорень) помог восстановить кишечный барьер и улучшил всасывание полезных веществ из пищи.Берберин также может быть полезным для очистки организма от токсинов, которые достигают кровотока у людей с «дырявым кишечником» (повышенная проницаемость сквозь кишечный барьер). У мышей с высоким количеством токсичных липополисахаридов (LPS) в кишечнике, получение берберина помогло предотвратить проницаемость стенок кишечника. При опытах на клетках ткани кишечника, желтокорень предотвратил проникновение около 70% из всех токсинов, которые были произведены кишечными бактериями (Vibrio cholerae и E. coli ).Исследования на клетках показывают, что берберин (желтокорень) может помочь снизить воспаление от роста увеличения проницаемости кишечного барьера и остановить дальнейшее развитие этой проницаемости.Дудник китайскийДудник китайский (Angelica sinensis) — это растение из рода, который насчитывает более чем 60 разных видов лекарственных растений. Традиционно дудник китайский используемыми для лечения артрита, расстройства желудка , головных болей, гриппа, инфекций и других заболеваний. Препарат Dong Quai или «женский женьшень» из традиционной китайской медицины является ярким представителем препаратов, имеющих в своем составе дудник китайский.Инъекции Dong Quai (Angelica sinensis ) помогли улучшить течение язвенного колита в исследовании с 94 пациентами (происходило снижение активации тромбоцитов). В опытах на крысах горькая настойка Dong Quai значительно уменьшила размер язв желудка и кишечника и увеличила продукцию защитной слизи. В другом исследовании экстракт дудника китайского защитил крыс от язв и повреждений желудка.Синергия нескольких горьких растений в одной настойкеЧасто, горькие настойки содержат несколько экстрактов растений, которые обладают синергетическим эффектом. Как известно, синергия — суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы.Иберогаст — известный германский продукт (настойка), который содержит 9 трав: дягиль, ромашка, Candytuft, мелисса, перечная мята, тмин, чертополох, чистотел, лакрица. Эта смесь используется для лечения различных нарушений в работе кишечника, но расстройство желудка — одно из самых важных.В мета-анализе 6 клинических исследований было определено, что Иберогаст был эффективен в улучшении работы желудка. Иберогаст также значительно уменьшил синдром раздраженного кишечника и облегчил боль в животе в клиническом исследовании с 208 пациентами.Эксперименты с животными и на клетках в пробирках подтвердили эффективность Иберогаст. Эта горькая настойка помогла уменьшить воспаление у крыс с язвенным колитом и ГЭРБ с помощью увеличения выработки слизи в кишечнике. Она также помогла и при запорах.Настойки с дудником китайскимИзвестная пилюлька Xiaoyao, препарат традиционной китайской медицины, содержит дудник китайский (Dong Qquai) и другие компоненты. В клиническом исследовании с участием 180 женщин с нарушением работы кишечника (функциональной диспепсией), пилюлька Xiaoyao улучшила пищеварение с помощью ускорения движения пищи в тонком кишечнике. Она также увеличила уровни гормонов мотилина и гастрина, которые стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желудочной кислоты.Смесь дудника китайского, инулина, пробиотиков и других компонентов смогла помочь 37 пациентам с синдромом раздраженного кишечника. Это снизило боль в животе, вздутие, запор и диарею.Сочетание дудника китайского, лопуха и кунжута облегчило воспаление и заживление язв в клиническом исследовании 36 пациентов с бактериальной инфекцией желудка Helicobacter pylori.Настойки с ромашкойНастойка Гастритол, состоящая из ромашки, гусиной лапки и солодки, помогает улучшить состояние при тошноте и рвоте в исследовании с участием 149 людей. В другом клиническом исследовании с 79 детьми с диареей, ромашка, смешанная с пектином яблока, полностью остановила понос или уменьшила его длительность после применения в течении 3-х дней.В клиническом исследовании с участием 96 пациентов сочетание ромашки, мирры и кофейного угля (волокна при переработке кофе) предотвратило развитие язвенного колита с той же эффективностью, что и стандартное лекарственное лечение. Эта настойка была также эффективна при уменьшении поноса, тошноты, рвоты, боли, газообразования в исследовании с участием более 1000 пациентов.Настойки с артишокомСмеси артишока с другими растениями (такими как имбирь, одуванчик и куркума) могут подействовать в синергии, чтобы помочь в нормализации расстройства желудка, согласно множественным клиническим исследованиям.В одном из исследований изучались эффекты Prodigest, комбинированной добавки с имбирем и артишоком, на здоровых людей. Добавка Prodigest улучшила работу кишечника без побочных эффектов, помогая предотвратить тошноту, рвоту, боль в животе и газообразование, которые могли возникнуть из-за медленного пищеварения.Настойки с одуванчикомCinarepa — травяная смесь с одуванчиком способствовала уменьшению расстройств в работе кишечника в исследовании с участием 311 людей.В другом исследовании с 24 пациентами горькая настойка с одуванчиком, зверобоем, мелиссой и некоторыми другими травами уменьшила боль в животе у 95% людей с воспалением толстого кишечника после приема в течении 2-х недель.Настойки с горьким апельсиномАнализ 22-х клинических исследований и почти 2.000 пациентов показал, что доработанный порошок Chaihu shugan (традиционная китайская растительная комбинация), содержащий горький апельсин, может быть безопасно использован для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.Биологически активные компоненты в горьких настойкахГоречавка содержит класс горьких соединений, называемых иридоиды, один из которых называется gentiopicroside. Он помогает нормализовать скорость перемещения пищи через кишечник, а иридоиды важны для производства желудочной кислоты.Семена лопуха и его листья имеют в своем составе арктигенин, соединение с противовоспалительными свойствами. У корней лопуха и артишока есть инулин, который способствует росту полезной микрофлоры.Cynarin — важное вещество, найденное в артишоке, которое способствует увеличению продукцию желчи, которая помогает полному пищеварению и лучшему всасыванию витаминов.В ромашке некоторые флавоноиды (апигенин, кверцетин и патулетин) могут уменьшать мышечные спазмы в кишечнике. Ароматическое соединение chamazulene, содержащееся в ромашке, оказывает противовоспалительное действие.Желтокорень содержат берберин, имеющий множество полезных свойств для здоровья и для лечения многих воспалительных заболеваний.Как самим сделать горькую настойкуЕсли у вас есть время, то вы можете сделать горькую настойку своими силами. Вам понадобятся горькие травы (такие как лист артишока, корень лопуха, корень дягиля, корень одуванчика и др.), спирт (не менее 60 градусов), банки для хранения, сетчатый фильтр, разделочная доска и нож.ИнструкцияРазрежьте растения на мелкие кусочки и поместите их в банку. Примечание: если у вас есть несколько растений, то вы можете либо смешать их все вместе в одной банке, или сохранить их в отдельных банках и смешать позже. Недостаток смешивания в начале процесса заключается в том, что различные растения могут растворяться в спирту с разной скоростью.Добавьте спирт и убедитесь, что растения полностью погружены в воду. Закройте банки крышками и храните их в прохладном, темном месте.Ежедневно встряхивайте каждую банку в течение примерно 10 секунд.В виду того, что скорости настаивания различны в зависимости от растения, это может привести к удлинению времени подготовки настойки от одного дня до нескольких недель. Вы можете проверять готовность настоек, принимая несколько капель или ощущая запах. Как только жидкость достигнет терпкого запаха или станет достаточно горькой, то ваша настойка — готова.После того, как ваша горькая настойка будет готова, профильтруйте полученную смесь (марля хорошо работает). С этого момента вы можете комбинировать различные настойки, смешивая их вместе, добавлять несколько капель в пищу, чай, другие напитки, или использовать их по своему усмотрению. готовая настойка может храниться и быть годной в течение около года.Дозировки приема горьких настоекДля листьев одуванчика британская травяная фармакопея рекомендует принимать 3-5 граммов дважды в день или 5-10 мл настойки листьев 2 раза в день.Рекомендуемые дозы других препаратов одуванчика для взрослых:Сушеный корень: 2-8 грамм настаивать в напиткеЭкстракт листьев: 4-8 мл экстракта к равному объему спирта 1: 1 (25%)Настойка корня: 5-10 мл настойки 1:5 в 45-градусном спиртеВ одном клиническом исследовании прием в день 1-го грамма экстракта ромашки (одна таблетка 500 мг — 2 раза в день) был эффективен для уменьшения частоты тошноты.Дозы берберина типично находятся в пределах 0,5 — 1,5 граммов в день в различных клинических исследованиях. В одном исследовании была применена доза в 20 мг берберина на каждый килограмм тела.Клинические испытания с горьким померанцем использовали дозы в пределах 900 — 975 мг горькой настойки.Для уменьшения воспаления при остеоартрозе одно клиническое исследование использовало 2 грамма корня лопуха в 150 мл кипяченой воды для приготовления чая, принимаемого 3 раза в день. Ежедневное потребление 320 или 640 мг выдержки листа артишока уменьшило небольшую диспепсию. При язвенном колите пациенты принимали по одной таблетке (140 мг) силимарина (расторопша) один раз в день в течение 6 месяцев.