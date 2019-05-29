Врачи подсказали, как победить бессонницу в домашних условиях

Сомнологи утверждают, что глубокий сон приходит, когда температура тела опускается ниже средней дневной.Потому слегка обмануть свой организм можно, приняв теплую ванну.Для лучшего эффекта теплые ванны перед сном стоит дополнить капелькой эфирного масла. Для борьбы с бессонницей наиболее эффективными считаются эвкалипт и лаванда.Перед сном обязательно выпить расслабляющий напиток – но только не алкогольный, так как эффект может быть противоположным.«После употребления алкоголя, человек действительно быстрее засыпает, но такой сон будет поверхностным и не глубоким. Мозг не обманешь – он понимает, что тело хоть и расслаблено, но не отдыхает. В итоге, вместо утренней бодрости, весь день будет вялым», — предупредила врач.При борьбе с бессонницей показано употребление травяных чаев с успокаивающим эффектом — отвары валерианы, мяты, мелиссы, пустырника, пион.