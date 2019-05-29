Врачи подсказали, как победить бессонницу в домашних условиях
Потому слегка обмануть свой организм можно, приняв теплую ванну.
Для лучшего эффекта теплые ванны перед сном стоит дополнить капелькой эфирного масла. Для борьбы с бессонницей наиболее эффективными считаются эвкалипт и лаванда.
Перед сном обязательно выпить расслабляющий напиток – но только не алкогольный, так как эффект может быть противоположным.
«После употребления алкоголя, человек действительно быстрее засыпает, но такой сон будет поверхностным и не глубоким. Мозг не обманешь – он понимает, что тело хоть и расслаблено, но не отдыхает. В итоге, вместо утренней бодрости, весь день будет вялым», — предупредила врач.
При борьбе с бессонницей показано употребление травяных чаев с успокаивающим эффектом — отвары валерианы, мяты, мелиссы, пустырника, пион.
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