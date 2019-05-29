Врачи сообщили, сколько сахара можно есть в день

Врач-диетологи считают, что 20 грамм в день вполне достаточно.Практически все люди любят сладкое, но медики рекомендуют употреблять его с особой осторожностью. По их мнению, этот продукт насыщает организм пустыми ненужными калориями, которые совершенно не содержат питательных веществ.Это всё плохо сказывается на обменных процессах, в результате возникает лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания проблемы с почками и диабет. Кроме того употребление сахара это отличная среда для развития патогенной микрофлоры.Однако нужно понимать, что это не только тот сахар, который мы кладём в чай. Продукт в большом количестве содержится в соусах, колбасах, майонезе.